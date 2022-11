Umí napodobit Alpy jako nikdo jiný. Příští rok přijde bod zlomu, říká

„Příští rok čekáme bod zlomu,“ říká šéf firmy, která vybudovala tréninkovou dvojku na trhu ve světě sportovních aplikací, Petr Samek. Poté, co společnost Virtual Training koupili investoři ze skupiny Pale Fire Capital, se pustili do velkých investic. A věří, že už příští rok se dostanou do černých čísel.