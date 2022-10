Jaké budou Vánoce? Na pultech českých obchodů je „zbytečně drahé zboží“

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Cena námořní přepravy rekordně padá. Oproti loňskému roku jsou dnes ceny za kontejner i sedmkrát nižší. Důvodem je menší poptávka. Obchodníci mají totiž naplněné sklady, a tak nenakupují a nevozí nové zboží.

Pro českého zákazníka to ale znamená jediné – v tuto chvíli je na pultech „zbytečně drahé zboží“, nakoupené v době nejvyšších cen dopravy, kdy obchodníci sklady plnili. A dokud se tohle zboží nevyprodá, to levnější se nepřiveze. A protože mezinárodní obchod se z více než 90 procent realizuje na moři, znamená to, že letošní Vánoce budou ve znamení drahých nákupů a menšího výběru.

Nakoupeno a naskladněno. Ale za draho

„Vánoční zboží už je dávno tady. Je naskladněné a bohužel pro spotřebitele se toto naskladnění realizovalo v době, kdy byly historicky nejvyšší ceny námořních přeprav. Obchodníci mají výrazně předzásobeno a musí čekat, až se sklady uvolní. To, co teď vidíme v regálech, je to, co bylo za ty úplně nejvyšší ceny dopravy, což se samozřejmě promítlo do ceny zboží,“ potvrzuje v pořadu a podcastu Agenda David Knobloch, jednatel a spolumajitel přepravní společnosti NTG Air & Ocean. Právě kvůli plným skladům bude mít letos zákazník i menší výběr. „Rozhodně můžeme počítat s tím, že bude menší různorodost zboží. Bude méně položek,“ dodává Knobloch s tím, že nákupy teď omezili i obchodníci, kteří v minulosti v tuto dobu vozili kontejner za kontejnerem.

Nižší poptávka ale rozhodně není jen v Česku. Jde o celosvětovou záležitost. „Poptávka v současné době globálně klesá na všech trasách. Tedy z Asie do Ameriky, do Evropy i na Blízký východ,“ říká Knobloch. Vytíženost jednotlivých lodí klesla na 70 procent a navíc letos poprvé v historii v lodní dopravě nepřišel očekávaný vrchol sezony – předvánoční dovoz zboží.

Ceny jako před covidem?

I díky tomu padá cena přepravy, která by se tak v příštím roce mohla dostat na předcovidovou úroveň. „Už teď jsou sazby tak dole, že by mohly brzy atakovat hranici předcovidového období. Je to i proto, že se zvýší kapacita. Nejenže klesá poptávka, ale přibudou i nové lodě a kapacita námořní přepravy bude o 8 procent vyšší, než je ta současná,“ dodává.