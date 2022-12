Alkohol znovu zdraží. Černý trh se probudil

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Dát si panáka na Silvestra bude letos dražší než loni. Zatím ne nijak výrazně – velké zdražení se ale teprve chystá. Než se do finálních cen alkoholu propíšou vysoké náklady za sklo, líh, etanol i energie, trvá totiž i několik měsíců.

„Výroba lihovin není rychloobrátková a máme spoustu kontraktů dlouhodobě podepsaných,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Pavel Dvořáček, šéf likérky Rudolf Jelínek s tím, že i když firma nemůže na zákazníky přenést všechny zvýšené náklady a hledá úspory, kde to jde, bez dalšího zdražení se neobejde.

„Bude to určitě 10 procent plus a jak říkám, nepromítneme do toho ani všechny svoje náklady. Určitě totiž neexistuje žádná položka, ve které bychom měli stejnou nebo nižší cenu,“ dodává.

Černý trh roste u nejlevnějších lihovin

Už teď přitom ceny přestávají být pro určité skupiny zákazníků únosné. „Jsou segmenty, jako třeba e-shopy, které jsou o deset procent níž než loni. Na druhou stranu je tu ale část gastronomie, především té kvalitnější, která v podstatě nevnímá, že se zdražuje, a dodávky do ní jsou stále stejné,“ říká Jelínek. Upozorňuje ale na to, že už teď se naplňují obavy Unie vývozců a dovozců lihovin, které je prezidentem, že se alkohol přesouvá do šedé zóny.

„Nastává to u těch nejlevnějších lihovin, kde ceny vystřelily nejvíc. Je to vidět například i na pálení pálenic. Zatím jsou to jen indicie, protože prodeje z pálenic v Česku nejsou registrované, ale vidíme, že šedá zóna jde pomalými krůčky nahoru,“ dodává Dvořáček s tím, že zatím je podíl neregistrovaného alkoholu do deseti procent, ale stoupá. „Ta poptávka neochladne – jen se přesměruje,“ říká s tím, že konkrétně likérce Rudolf Jelínek sice prodeje nejlevnějších lihovin zatím neklesají, ale nerostou tak jako ostatní kategorie.

Společnost Rudolf Jelínek Zabývá se výrobou alkoholických nápojů, zejména destilátů. Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585, samotná společnost Rudolf Jelínek vznikla v roce 1894. Produkty likérky putují až do 25 zemí. Společnost má 180 hektarů vlastních sadů – 81 hektarů meruněk, 84 hektarů švestek a 15 hektarů třešní.

Jelínek má nové trhy: Vietnam, Laos i Thajsko

30 – 40 procent tržeb likérky Rudolf Jelínek tvoří export. Ten se teď daří posilovat. „Aktuálně jsme podepsaly smlouvy pro distribuci ve Vietnamu Laosu, Thajsku a Singapuru,. Asie pro nás extrémně jako zajímavý trh. Vnímáme, že spotřeba alkoholu tam jde neustále nahoru. Spojené státy, které nás extrémně podržely v době covidu teď rostou také. Drobné ochlazení cítíme třeba na trhu v Polsku, Rakousku nebo v Německu, ale vzhledem k tomu, že náš podíl je tam tak malý, tak se nás to zásadně nedotýká,“ dodává Dvořáček.

Z Ruska nás nechtějí pustit

Z Ruska se firma naopak komplet stáhla.“Dovypořádali jsme veškeré daňové záležitosti a podíl, který jsme tam měli jsme prodali distribuční společnosti. Musím ale říct, že to je velmi komplikovaný proces, protože ruští advokáti nás nutí, abychom tam přijeli a zrealizovali to místě . To jsme nemohli a ani nechtěli udělat. Teď je sice vše podepsané a peníze jsme vyinkasovali, ale bohužel stále je to ještě zaregistrované, ruská strana přidává další a další úkony, abychom ještě byli nuceni za některé věci zaplatit,“ říká Dvrořáček.