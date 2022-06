Inflace nahlodala letité pravidlo, nové mobily si drží cenu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Turbulentní doba se nevyhýbá ani mobilním operátorům. Zatímco v minulosti padaly ceny nových telefonů níž už po šesti měsících, teď se zlevňování odkládá. „V minulosti jsme byli zvyklí, že po půlroce telefon snížil svou cenu a po dalším půlroce zase. Teď vidíme, že telefony delší dobu stagnují na své původní ceně, za kterou byly prodávány. Nevnímáme tak velkou cenovou erozi,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys generální ředitel Vodafone Petr Dvořák.

A s inflací bojuje i sama firma. „Tlaky, které jsou na všechny společnosti vyvíjené, jsou vyvíjené i nás. Energie nakupujeme za stejnou cenu jako všichni ostatní. Pod tlakem jsme. Nechci tady indikovat nějaké kroky směrem k tomu, co budeme dělat, ale určitě se musíme dívat, abychom byli schopni nabízet naše služby efektivně,“ říká s tím, že pokud se situace na trhu s energiemi nesrovná, bude to muset operátor „promítnout do toho, jakým způsobem formuje své ceny“.

Ceny za služby by se tak mohly zvednout.

Kolik toho měsíčně provolá a prodatuje průměrný Čech?

Hodně se to změnilo. Od dob covidu se datový provoz zhruba ztrojnásobil a stále zůstává na vysoké úrovni.

Podle ČTU jsou u nás stále ceny dražší než v zahraničí. Půjdou dolů, nebo je teď naopak inflace vyžene ještě výš?

Nemám rád tato srovnání, vždy je to otázka toho, co srovnáváte. Když vezmu průměrnou útratu v porování třeba s Irskem, tak Češi za službu, kterou dostávají, utrácejí výrazně méně. Pokud se podívám na neomezená data, tak za cenu, kterou si zákazníci koupí v kombinovaném balíčku 599 Kč, tak na málokterém trhu by si to za tuto cenu tu službu koupili.

A co neomezený tarif za 1 199 korun? Snese srovnání i s Británii a Španělskem?

I tam si nestojíme špatně. Když se podíváme na to, co se skutečně prodává a ne že někde někdo vytáhl tarif, který se třeba ani nedá koupit, tak se nemáme za co stydět.

Neříkám, že jsme nejlevnější zemí, na druhou stranu když se podíváte, jakou službu za ty peníze dostanete, tak v zahraničí si na dálnicích neposlechnete ani rádio. A právě v Anglii někde nemáte ani to 3G…

Přijde „formování cen“?

A kam se tedy ceny teď posunou? Budou klesat, nebo kopírovat inflaci?

Tlaky, které jsou na všechny společnosti vyvíjené, jsou vyvíjené i nás. Energie nakupujeme za stejnou cenu jako všichni ostatní. Pod tlakem jsme. Nechci tady indikovat nějaké kroky směrem k tomu, co budeme dělat, ale určitě se musíme dívat, abychom byli schopni nabízet naše služby efektivně. Primárně hledáme prostor uvnitř tak, abychom zefektivnili. Na druhou stranu, pokud ty tlaky zůstanou takto vysoké, tak je určitě budeme muset promítnout do toho, jakým způsobem formujeme naše ceny.

Kdy začnete formovat vaše ceny?

To v tuto chvíli neřeknu. Nabízíme to, co máme v nabídce, myslíme si, že je to konkurenceschopné. Záleží na tom, jak se bude situace vyvíjet.

Loni v létě, když jsme rozhodovali o nákupu energií a „hedgeovali“ naše ceny, úplně se mi to rozhodnutí nechtělo dělat – říkal jsem si proč? Vždyť naše ceny jsou dobré. Ale koupili jsme a zatím tak stále benefitujeme z cen, které jsou lepší než ty, za které se dnes energie prodává.

Do kdy budete benefitovat?

My máme „hedgeing“ na několika krocích, ten první nám končí na konci léta. Pak jsme stále ještě „hedgeovaní“, ale naše pozice vůči reálným cenám se bude samozřejmě zhoršovat.

5G je evoluce. To není dramatická revoluce, tak jak jsme byli dřív zvyklí mezi první, druhou a třetí generací. Petr Dvořák, Vodafone

Roaming? Po Evropě se cestuje, dál ne

Jak je to teď s roamingem? Už se po covidu vrátil na úroveň roku 2019?

Pořád to není tam, kde to bylo. Vidíme, že se to zlepšilo v rámci EU, tam jsme na tom z pohledu provozu dokonce lépe než před pandemií. To je ale provoz, který není za účtované ceny a každý volá za to, co platí doma. Když se podíváme na provoz mimo EU, tak tam jsme stále ještě pod dobou před pandemií.

V globálu jsme tedy kde?

Když to rozložím, tak je to 20 až 25 procent nad pandemií z pohledu evropského provozu a zhruba stejně pod z pohledu světového provozu. Což byl ten, který nesl zpoplatnění zákazníků.

Jak je to v tuto chvíli s pokrytím 5G? Kolik procent Česka ještě zbývá pokrýt?

Pokrýváme více než 70 procent české populace. Samozřejmě, že to nepoužívá 70 procent Čechů. Je to hodně ovlivněno tím, jaký mají telefon a 5G telefonů stále ještě není tolik. Na druhou stranu od Vánoc je už naprostá většina telefonů, které prodáváme, 5G. Postupně nám ta penetrace bude nabíhat.

Kolik lidí to tedy reálně využívá?

Reálně to jsou stovky tisíc zákazníků. Záleží i na tom, jestli se pohybují v oblasti, kde 5G je. Třeba v Praze se těžko dá 5G vyhnout.

Brzdí rozvoj 5G telefonů čipová krize a fakt, že výrobci upřednostňují dražší telefony?

Spíš si myslím, že tolik ne. Když se celkově podíváme na dostupnost telefonů, možná jednotkově některé modely občas chvíli nejsou, ale z globálního hlediska nezaznamenáváme zásadní propady.

Jedna věc ale určitě vidět je. V minulosti jsme byli zvyklí, že po půlroce telefon snížil svou cenu a po dalším půlroce zase. Teď vidíme, že telefony delší dobu stagnují na své původní ceně, za kterou byly prodávány. Nevnímáme tak velkou cenovou erozi.

Kde jsme viděli větší problém, to byly čipové sady do zařízení, které zákazníci používají pro připojení k pevným sítím.

Stále to chybí, nebo už je to lepší?

Objednací lhůty jsou delší, je tam určitě i větší nejistota v tom, jestli ta zařízení v daném množství a daném čase přijdou. Ale určitě je to lepší, než to bývalo.

Technologie Huawei? To riziko je stejné jako jinde

Stavíte bezdrátové části 5G sítí na technologiích Huawei?

Máme několik prvků sítě, které máme na Huawei. Nejenom v České republice, celá naše skupina se snaží rozkládat dodavatelské riziko a zároveň i benefitovat z toho, že používáme různé dodavatele. Tedy i v České republice nepoužíváme jen Huawei, ale máme i Huawei.

I přesto, že Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal vůči Huawei stále platné bezpečnostní varování?

To bezpečnostní varování je na úrovni vydání nějakého varování s nějakým rizikem. Je to samozřejmě na komunikaci s úřadem, aby nám ta rizika lépe vysvětlil. My sami děláme rizikové kontroly se všemi dodavateli, které máme a jsme si poměrně jisti, že nepřinášíme nějaké zvýšené riziko ve srovnání s jinými dodavateli nebo jinými sítěmi.

Takže nevidíte důvod k tomu Huawei opustit?

V tuto chvíli považujeme Huawei za jakéhokoliv jiného dodavatele. Každý dodavatel s sebou nese bezpečnostní rizika. Není to o tom, že jeden by měl 100 procent a druhý nula. To je určitě důležité i v té diskusi s NÚKIB – o kolik větší míru rizika oni vnímají u nějakého konkrétního dodavatele.

Pokud vydají zpřísnění, tak na to, předpokládám, ale reagovat budete muset.

Pokud to bude zpřísnění, které bude mít formu nařízení, tak se tomu samozřejmě budeme muset přizpůsobit.

V čem je vlastně 5G lepší pro běžného uživatele?