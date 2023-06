Babiš musel k soudu: Potvrdila se slova o mafiánských praktikách?

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

Když jsme se Andreje Babiše ptali na soud, u něhož musel svědčit, zaujal svou obvyklou pózu – ublížený, nepochopený a nedoceněný politik, proti němuž se spikl celý svět. „Pane redaktore, vaše chorobná posedlost Babišem je všeobecně známa. Ve vašem džihádu vůči mně používáte mafiánské metody, fabulace, lži, a dokonce se teď snažíte chránit lidi, kteří okrádali stát na daních,“ napsal doslova.

Kolega Janek Kroupa se jej přitom jen ptal na soudní líčení, které v minulých dnech proběhlo bez zájmu médií, a Babišovo svědectví tam odhalilo víc, než by si přál. Vypůjčíme-li si jeho slova, tak šlo o „fabulace, lži a mafiánské metody“.

Svého času šlo o ostře sledovanou kauzu. „Naši na ně zaklekli, na zmrdy,“ znělo těch šest slov, která jako ministr financí pronesl v odposlechnutém rozhovoru a na sociálních sítích je v roce 2017 zveřejnil profil pojmenovaný po řídícím důstojníkovi StB Juliu Šumanovi.

Případ nyní doputoval k soudu a Babiš musel svá slova z nahrávky vysvětlovat. Nechci tady nabízet levné shrnutí. Babiš nemohl u soudu bez následků mlčet. Zvlášť když narazil na důsledného soudce. Stojí za to si přepis výslechu přečíst celý, neboť Babiš se do svých slov dokonale zamotal a zkratka by zbytečně ubrala soudnímu líčení na půvabu.

Výsledkem nicméně je, že si svými protiřečícími výroky koleduje o obvinění z křivé výpovědi. Ale také mimoděk potvrdil autenticitu skrytě pořízené nahrávky.

To hlavní, co opomenuté soudní líčení přineslo, nás vrací k tomu, co Babišovi léta vyčítali kritici a co on dodnes nedokázal či nechtěl pochopit. A sice obavu z toho, že jako ministr financí a později premiér mohl zneužít své postavení ve prospěch koncernu Agrofert, dočasně zaparkovaného ve svěřenském fondu.

Lepší ilustraci konfliktu zájmů jsme si nemohli objednat. Jen škoda, že se všechny kontury vyjevily až se značným zpožděním a že Babiš de facto dosáhl svého – zakleknutá firma skončila v insolvenci a Agrofert může používat železniční vlečku, o niž se přel.

Můžu prozradit, že jsme se se soudničkou nespokojili a podnikali jsme další pátrání. Jeho závěry najdete v příštích dnech na stránkách Seznam Zpráv. Jen naznačím, že obavy ze zneužití funkce byly víc než oprávněné.

Co jsme také zjistili

Dezinfo seznam. Téma dezinformací sledujeme dlouhodobě. Po tahanicích u soudních dveří jsme připravili index českých dezinfo-influencerů. Na jednom místě najdete, jaký zásah mají hlavní postavy této scény, kolik mají exekucí, jestli usedly na lavici obžalovaných…

Doporučím i čerstvou epizodu zpravodajského podcastu 5:59, v níž antropoložka Marie Heřmanová interpretuje výsledky nového výzkumu, který zkoumal, jak moc Češi (ne)odolávají dezinformacím. Mimo jiné vysvětluje i nový termín konspiritualita.

Zlato? A můžeme ho vidět? Deset let se o něm mluvilo. Deset let jej ale nikdo neviděl. Až teď. Kolega Radek Nohl získal fotografii šestadvaceti kil zlata, jež zabavil tým Roberta Šlachty při spektakulárním zásahu na Úřadu vlády. Podnikatel Luboš Pašek nejenže zlato po deseti letech získal zpět, ale rovnou žádá odškodnění. V nadsázce jsme si dovolili v titulku poznamenat, že takový úrok by na žádném spořicím účtu nedostal.

Jako z filmu. Některé filmové příběhy hledají předlohu ve skutečných událostech, některé reálné postavy naopak jako by vypadly ze stříbrného plátna. Jedna z nich se jmenuje Šimon Kubišta. Jezdil ve Ferrari, vedl advokátní kancelář a podařilo se mu rozfofrovat 600 milionů korun. Reportér Vojta Blažek nyní zjistil, že ač vystupoval jako právní expert na dluhy, nikdy práva nevystudoval. Případ falešného vrchního právníka servírujeme zde.

Rok s Daňhelem (a Blažkem). Pečlivě sledujeme výměnu na postu šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Radim Daňhel, ani ne po roce ve funkci, ohlásil nečekanou rezignaci. Jde přitom o strategickou pozici v rámci soustavy státního zastupitelství. Aktuálně totiž Daňhelovi lidé dozorují případy, které pálí ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Skutečné důvody jeho odchodu jsme zkoumali v Daňhelově portrétu. A ptali jsme se na to i přímo Daňhela.

Sankční seznam na baterky. Je to měsíc a půl, co Ministerstvo zahraničních věcí zapsalo se souhlasem vlády na vnitrostátní sankční seznam jméno prvního (a zatím jediného) člověka, který v Česku ponese následky za to, že podporuje Putinovu válku na Ukrajině. Proč je stále jen jeden? Na to se ptal kolega Jirka Pšenička a vysvětlení, k němuž se dopracoval, je typicky české.

Hvězda mezi domovy seniorů. Reportér Honza Novák sesbíral a zveřejnil svědectví lidí, kteří popsali dění uvnitř Domova seniorů Hvězda v centru Zlína. Hovořili o zanedbávání péče o jejich blízké, o mizerné hygieně, šetření na jídle, krádežích nebo personálním podstavu. Na skandální podmínky upozornila úřady už loni dcera jednoho z klientů, kontrola ani navzdory příslibu nepřišla. Série odhalujících článků je čtení jen pro silné nátury. S velkou mírou zdrženlivosti doufáme, že zveřejnění pohne věcmi správným směrem.

Do autoškoly s úplatkem. Neoficiální rubriku Nezapomínáme! naplnilo v uplynulém týdnu úplatkářství v autoškolách. Po roce končí vyšetřování kauzy, ve které policisté na radnici v Tanvaldu tajně nahráli důkazy, že více než padesátka řidičů nezískala řidičský průkaz legálním způsobem. Většina aktérů se již dohodla se žalobkyní na výši trestu.

A ve čtvrtek začal děčínský soud projednávat obdobný případ: Policisté nasadili do jedné z místností Městského úřadu ve Varnsdorfu tajně kamery a nahráli 700 lidí, kteří si měli řidičák obstarat pomocí úplatku. Rozdíl není jen v počtu odhalených. Zatímco ti z Tanvaldu se přiznali a šli na takzvanou dohodu o vině a trestu, podezřelí z Varnsdorfu mlčí. Jen vyšetřování tak trvalo tři roky, další měsíce (v lepším případě) stráví obvinění v soudních síních. Bude zajímavé srovnat, která taktika se vyplatila víc.