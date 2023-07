Nevěříme na schematické scénáře. Jak číst policejní kombinaci Dozimetru?

Se začátkem týdne jsme vypustili naši novou investigativní podcastovou minisérii z cyklu Odkryto. Janek Kroupa se vrátil k případu, který vešel do všeobecného povědomí pod názvem Dozimetr.

Výsledkem je dle mého soudu unikátní exkurze do polosvěta úplatků a zákulisních her s veřejnými zakázkami. Neskromně si troufám tvrdit, že se minisérie vymyká z běžné podcastové produkce v Česku. Reportérské pátrání v živém případu převádíme do zvuku, tedy true crime podcast v nejčistší podobě.