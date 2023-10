Odpověď čtenářům: Proč nás mají zajímat Zemanova játra

Část čtenářů měla za to, že zbytečně kalíme vodu a že dnes už není nikomu nic do toho, s čím se exprezident tenkrát léčil. Dovolím si oponovat.

Když si připočítáme, že v hradním archivu se za Mynáře skartovalo, co nemělo, a současně se tam neukládalo ani to, co mělo, můžeme dál úspěšně spekulovat, co všechno Zeman podepsal, kdo vedl jeho ruku a kdo využíval jeho tehdejší – dejme tomu – snížené bdělosti.