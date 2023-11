Třikrát chtěli obnovit proces, třikrát neuspěli. I přes nové důkazy

David Šimon a Maroš Straňák už 11 let sedí ve vězení za brutální vraždu seniora v obci Slopné na Zlínsku. Od počátku tvrdí, že jsou nevinní, a od roku 2014 se marně snaží přesvědčit soudy, aby případ znovu otevřely. Okolnosti případu 12 let staré vraždy zkoumají redaktorky Seznam Zpráv v investigativní podcastové sérii Slopné: Kdo je vrah? .

Šimon se Straňákem požádali o nový proces hned na podzim 2014 – poté co je Vrchní soud v Olomouci poslal pravomocně do vězení. Zlínskému soudci Jiřímu Dufkovi argumentovali DNA, jež genetici objevili na kukle, kterou dle soudů útočníci použili při vraždě.

„Ono to mohlo být jinak, ale přece ten soud by měl říct, jak to tedy bylo, nejenom že to mohlo být jinak. Protože zase, když ten čas posunu, tak zase by tam neseděly jiné věci,“ řekl k tomu reportérkám Šimonův obhájce Vít Burša, podle nějž byl závěr soudce účelový.