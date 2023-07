Strážníci se nemohou chovat jako opice. Vyplatí se ozvat

Zpravidla v úvodu newsletteru píšu o kauzách s takřka intergalaktickým dopadem. Dnes si dovolím úkrok k nenápadnému příběhu, k němuž jsme se dostali shodou náhod. Dalo by se říct, že kolegyně Adéla Jelínková se ocitla v nesprávný čas na nesprávném místě. Alespoň aktéři incidentu to tak určitě mohou vnímat.

Vše začalo ve chvíli, kdy její taxík pomalu projížděl mezi fanoušky, kteří přicházeli na koncert. Bez jakéhokoliv viditelného důvodu přiběhl k autu agresivní muž a v rozběhu vší silou kopl do dveří spolujezdce, čímž je promáčkl. Následně do auta kopala i žena, která ho doprovázela.

Jakmile řidič taxíku – další shodou náhod to byl Ukrajinec – přivolal strážníky městské policie, začal muž hajlovat a vyřvávat „smrt Ukrajincům, sláva Putinovi, Sieg Heil“. A to přímo před jejich zraky. Tříčlenná uniformovaná hlídka jej přesto nechala v klidu odejít, aniž by si od něj vyžádala občanský průkaz.