Obsluha testovacího centra ČZU nutila studentky sundávat podprsenky

U vstupu do centra, kdy se studenti prokazují identifikačním průkazem, procházejí také bezpečnostním rámem. Právě ten detekoval v podprsenkách studentek kovové kostice. „Všichni tři lidé u rámu věděli, že to způsobuje podprsenka, ale nemohli mě pustit dál. Řekli, že to je kvůli novému nařízení od děkana,“ uvádí Sofie, jedna z oslovených žen.