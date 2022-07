Jihočeský kraj chystá vlastní „jurečkovné“. Přispěje seniorům a dětem

Jihočeský kraj, ve kterém se na moci podílejí vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09, se rozhodl svým obyvatelům přilepšit nad rámec pomoci, kterou chystá kabinet Petra Fialy.

Kraj připravil vlastní program na podporu lidí ohrožených vysokou inflací a nárůstem cen energií. Rozdělí mezi ně přibližně 250 milionů korun. Peníze uvolní pro děti a důchodce, kteří budou splňovat daná kritéria.

Nárok budou mít rodiny s dětmi, kde příjem nepřesahuje 13 tisíc čistého na osobu. A pak vdovy a vdovci žijící sami, pokud jejich penze nepřesahuje 16 tisíc. Nárok mají i penzisté, kteří žijí s někým ve společné domácnosti, kde příjem na osobu v domácnosti je méně než 12 tisíc.

Rodiče dostanou čtyři tisíce, ovšem nikoli „na ruku“, ale kraj za ně uhradí školní a mimoškolní aktivity - obědy, kroužky nebo sportování. Důchodcům kraj přispěje dva tisíce korun za předpokladu, že stejnou částku pošle obec, ve které bydlí.

„Jde nám o cílenou, nikoli plošnou pomoc. Cílíme zhruba na 30 procent lidí s nejnižšími příjmy, kteří mohou mít reálné problémy toto období zvládnout,“ vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Co vás to napadlo, dělat si vlastní sociální politiku?

Už před prázdninami se na náš fond obracelo čím dál víc maminek, jestli bychom jim nepomohli s dětskými tábory. Tak jsem to udělali a zájem byl velký. A teď mi čím dál víc říkají, že na podzim už nebudou mít na kroužky nebo další aktivity, protože ty náklady na život logicky hodně rostou a něco musí omezit. A stesky důchodců s nejnižšími příjmy, kteří se bojí, jak to zvládnou, slyšíme každý den.

Jste šéfem jihočeské ODS, máme to chápat jako kritiku vládní pomoci? Že ji vidíte jako nedostatečnou a rozhodli jste se přijít s něčím vlastním? To určitě ne. Jediná výhrada, kterou mám k vládní pětitisícové podpoře, že je opravdu příliš plošná a některé rodiny ji dostanou, aniž ji skutečně potřebují. Ale já jsem především jihočeským hejtmanem a jsem tu od toho , aby se Jihočechům v kraji dobře žilo. Abychom náš kraj dokázali provést těžkými dobami. A tohle prostě těžká doba je.

Ti lidé ji nezavinili a najednou jim inflace a ceny energii seberou schopnost zaplatit kroužek nebo sportovní klub pro svoje děti. Stejně tak jsem nečekal, jestli nám minulá vláda řekne, jak máme očkovat, ale jako první v republice jsme udělali velkokapacitní očkovací centra, která nakonec fungovala všude.

Člověk by čekal, že s nějakým sociálním opatřením spíše přijdou kraje s levicovějšími lídry než vy. Já hlavně odmítám tu zkratku, že pravice je asociální. Myslím, že je velká chyba, že si ji pravice a ODS u nás nechala vnutit. Já jsem vyrostl jen s maminkou a vím, jak to měla těžké. Myslím, že je lidská povinnost těch, kterým se daří, pomáhat těm, kteří prostě nemají nebo neměli v životě takové štěstí. Smír ve společnosti je něco, co ji drží pohromadě.

V září jsou komunální a senátní volby - nemůžeme to chápat i jako předvolební tah, součást kampaně? Za prvé, ono je už v Česku těžké trefit se do období, kdy není před volbami. Vloni zas byly parlamentní volby, takže když jsme něco dělali na kraji, tak od jara jsem už poslouchal, že se chceme zviditelnit. Jsme v tom cyklu, kdy teď pět let po sobě budou každý rok nějaké volby. Mám kvůli tomu rezignovat na práci?

Ne, jen zjišťuju, jaké máte motivace.

My prostě reagujeme na vývoj situace a každý normální člověk vidí, jak ceny potravin, energií a nákladů na život rostou. A že právě v těchto dnech a dalších týdnech řadě lidí a firem přijdou nové zálohy na energie. To jsou věci, které nikdo nenaplánoval a je třeba je řešit. Navíc žádám obce a města, aby se do toho s námi zapojily a s pomocí seniorům nám pomohly. A je mi jedno, kdo je tam starostou.

Jak jste stanovili hranici, kdo má na pomoc nárok a kdo už ne? Na programu jsme pracovali víc než šest týdnů. Diskutovali jsme ho se sociology a lidmi z úřadu práce a snažili se poskládat co nejvíc dat. Je jasné, že někde nakonec musíte udělat tu dělicí čáru, kdo ano a kdo už ne. Nám ze všech údajů vychází, že takto bychom měli zasáhnout 30-35 procent populace s nejnižšími příjmy. Důležité pro mě také bylo, abychom nedávali peníze rodinám do ruky, ale uhradili jen rozvojové aktivity dětí. Chápu, že někdo vydělává míň, a moc si vážím všech lidí, kteří se i přesto snaží investovat do budoucnosti svých dětí.

Kolika rodin nebo obyvatel se bude pomoc týkat a na kolik to krajský rozpočet vyjde? Předpokládáme, že se to týká zhruba třetiny. Pokud se podíváme na počty dětí a seniorů v kraji, tak pokud by se rozhodli žádat všichni, mohl by náklad u podpory rodin s dětmi dělat zhruba 170 milionů a u seniorů by to mohlo být asi 80 až 90 milionů korun. Takže celkem přibližně 250 milionů.

Kde na to vezmete peníze?

Za prvních sedm měsíců jsme na daních vybrali zhruba o 700 milionů víc oproti očekávání. Hospodaříme jako kraj dobře, nemáme dluhy, plánujeme velmi konzervativně, takže tenhle program si teď určitě můžeme dovolit. Nezadlužíme se kvůli tomu ani to neohrozí klíčové investice. Mimochodem všechna města a obce vybírají asi o 17 procent víc, než bylo očekávání.