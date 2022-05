Komentář: Česko potřebuje hluboké změny, ne drobné válečné opravy

Tváří v tvář potřebě systémových změn se dnes proto kupí výmluvy a vymýšlení, proč nic neměnit a nedělat. Převažuje „fixing“ drobných korekcí nad změnami systému, natož schopností strategicky anticipovat to, co teprve přijde. Pohodlnost nás ovládla nejen na domácí scéně, ale dokonce i vůči žádoucím změnám vnitřního chodu EU směrem k vyšší bezpečnosti, obraně a rozhodovací funkčnosti unijních orgánů.

Vezměme jako příklad byrokratický zával v dávkových systémech. Má dvě vlastnosti. Stojí na principu nedůvěry vůči občanovi/klientovi a pracuje s nízkým technologickým standardem digitalizace státní správy, kde musíme zbytečně papírovat i v agendách, kde má stát dostupné informace ve vlastních databázích. V jistém smyslu mi přijde důležitý první princip, princip nedůvěry, že občan žádající o podporu mluví pravdu a že nepodvádí a má vůli svou situaci aktivně řešit. Přechod od komunistické nedůvěry k principu „důvěřuji, ale prokaž že se snažíš“, by do základu změnil celou naši politiku zaměstnanosti.

Do obdobné kategorie patří zavedení korespondenční volby, která by nepochybně otevřela volby pro graduální širší participaci a odstranila ústavní deprivaci občanů žijících nebo přechodně pobývajících v zahraničí. Okamžitě se ozve kritika, navíc z akademických kruhů „to nejde, není to ústavní“; aniž by se kritici obtěžovali zjistit, jak je možné, že stejná volební procedura funguje ve 24 evropských zemích bez problémů, procvičují scholasticky svůj ostrovtip na teoretické, akademické obhajobě stávajícího stavu. Bylo by to jedno, kdyby nešlo o akademická jména, která vyučují na našich univerzitách.