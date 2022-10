Komentář: Varování pro vládu z Londýna a Budapešti. Nerozdávejme, co nemáme

Vláda počítala s celkovým negativním dopadem do veřejných rozpočtů ve výši 19 miliard liber. Britský Institut pro fiskální studie však vyčíslil rozsáhlé snížení daní až na 30 miliard, tedy zhruba 1,5 procenta britského HDP. Mělo jít o největší snížení daňové zátěže od roku 1972. Nepřipomíná vám to něco?

Ještě horší scénář se začal naplňovat v Maďarsku. Tamní vláda už v roce 2021 hospodařila s třetím nejvyšším deficitem veřejných financí ze zemí EU ve výši 6,8 procenta HDP. Pro rok 2022 schválila další významné rozpočtové úpravy, mezi něž patřilo například snížení daňového zatížení pro zaměstnavatele, osvobození příjmů do výše průměrné mzdy u fyzických osob do 25 let od daně či snížení korporátní daně pro malé podniky. Mimo to vláda také schválila zvýšení minimální mzdy o 19,5 procenta.