Ostravský unikát. ANO a vládní strany spolu chtějí vládnout i po volbách

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Příznivci hnutí ANO a koalice si na mítincích Andreje Babiše vjíždějí do vlasů. V Ostravě ale mají úplně opačnou zkušenost – v české politice skoro až ojedinělou.

Moravskoslezské metropoli již osm let vládne primátor Tomáš Macura (ANO), poslední čtyři roky v koalici s ODS, KDU-ČSL a Piráty. Celostátní řevnivost není na jejich vztazích znát.

„Dnes jsme v situaci, že kdokoliv z partnerů by v koalici nemusel být, máme dostatek hlasů. Přesto tam jsou všichni, vlastně celá koalice Spolu a Piráti. Jsem za to rád, protože mám víru v to, že pokrýváme většinové názorové spektrum a naše rozhodování mají větší relevanci a legitimitu,“ řekl primátor Macura Seznam Zprávám.

ODS spolupracuje s ANO i na úrovni kraje. Nejvýše postavená figura moravskoslezské ODS – krajský náměstek Jakub Unucka – oceňuje spolupráci jak s Macurou, tak s hejtmanem Ivo Vondrákem.

„Jsme specifický region. V čele stran stojí lidé, kteří spolu umějí jednat a vycházet. Představa, že bychom se měli domluvit třeba s panem Faltýnkem, je legrační. S pány Vondrákem a Macurou? Proč ne. Nejsou to kontroverzní osoby, k ODS navíc nemají daleko, mají nám blízké uvažování. Já zas na druhou stranu nejsem ani pro hejtmana Vondráka toxický ‚ODSák‘. Lidovci jsou v pohodě s každým,“ řekl Seznam Zprávám 1. náměstek hejtmana Unucka.

„Mám obavu, co v regionu nastane.“ Podle předáka z hutí Liberty v Ostravě Romana Bečici mezi lidmi na Ostravsku panují velké obavy a nervozita z budoucnosti. Plat 37 tisíc? Lidé se mě ptají, kde se takové peníze berou, říká předák

Spolupráci chtějí udržet i po zářijových komunálních volbách. „Klidně bych tak pokračoval i po volbách, samozřejmě musíme počkat na výsledky voleb. Koalici ale můžeme ještě i rozšířit. Nemám sebemenší ambici na nějakou monopartajní koalici, i kdyby to technicky bylo možné,“ míní Macura.

Unucka připouští, že ANO je v metropoli favorit. „Uvítal bych, kdyby Spolu vyhrálo a my měli primátora. ANO ale bude silné v Ostravě, podle průzkumů vede,“ dodává Unucka.

Moravskoslezský region přitom čeká důležité období. Z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 si kraj sáhne skoro na 19 miliard korun, které mají pomoci s řešením negativních dopadů odklonu od uhlí. Politici a manažeři však nesmí s řešením projektů otálet, protože už v roce 2026 musí být 75 % programu vyčerpáno.

Foto: Seznam Zprávy Výsledek voleb v Ostravě v roce 2018.

Ostravský primátor Tomáš Macura doufá, že se povede uskutečnit co nejvíce projektů, které pomohou přechodu od těžkého průmyslu.

„Je to naše historická šance na pootočení kormidla. Asi se nepodaří uskutečnit všechny projekty, potřebujeme jich mít ale co nejvíc. Ti, co dnes nemají přichystanou projektovou dokumentaci, mají malou šanci na úspěch,“ vypočítává primátor.

Právě tento bič je podle Macury jedním z důvodů, proč by podle něj měla pokračovat široká koalice, kde se nekouká na stranická trička.

Že není času nazbyt a noví primátoři a starostové na Ostravsku se budou muset co nejrychleji pustit do příprav, potvrzuje i Unucka z ODS. „Volby budou hodně důležité z hlediska schválení změn územního plánu, které jsou pro projekty z Fondu spravedlivé transformace zásadně důležité. Pokud by se například ‚šprajclo‘ nové vedení Karviné se skleníky EDEN, projekt za tři miliardy skončí,“ popisuje náměstek hejtmana.