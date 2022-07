Neodklizené kůrovcové dřevo blízko domů je neobhajitelné, řekla ministryně

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) ve čtvrtek zamířila do Hřenska.

Uvažujete třeba o tom, že by se v národních parcích změnil režim?

Co se týče režimu a péče v národním parku, musíme se na to podívat už z hlediska obnovy. Přemýšlíme i o tom, zda najdeme nějaký systém včasného varování. Vím, že takový existuje ve Vysokých Tatrách a Nízkých Tatrách, takže i tímto směrem půjdeme – ke zvýšení bezpečnosti a prevenci předcházení požárů.

I obnovu (národního parku) musíme zvolit tak, abychom předešli tomu, o čem mluví starostové: aby pokácené kůrovcové dřevo nebylo příliš blízko u nemovitostí. To obhajitelné není. To, co ohrožuje nemovitosti, je potřeba řešit. Celkově ale bezzásahové zóny zůstanou.