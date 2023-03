Češi vymysleli „sluneční úl“, parazit z Asie v něm nemá šanci

„Vývoj byl komplikovaný. Ale základem je jednoduchá transformace slunečního záření na tepelné sálání,“ popsal SZ Byznys Rája úl se speciální termoizolační fólií ve stěnách a černou plechovou deskou, která přenáší teplo do části, kde jsou včelí plody.

Zásadní je přitom dodržet optimální teplotu. Při 38 °C roztoč ztrácí rozmnožovací schopnosti, při 40 °C hyne. Zahřívat se musí jen horní nástavek s plody, zatímco včely, které by vysokou teplotu nevydržely, se přesunou do spodní části svého obydlí. Asi dvacet procent roztoče se drží na včelách, ale nejdéle po pěti dnech se přesouvá na plod. Proto se léčba pro stoprocentní úspěšnost provádí s odstupem několika dnů dvakrát.

Teplota okolo 50 °C už by mohla včely zabít. „Včelař musí dohlížet na léčbu, aby se úl moc nezahřál. Pracujeme na automatizaci tak, aby měl úl teplotní čidla, a během dnů se včelstvo samo vyléčí,“ líčil plány pro SZ Byznys Rája.

Za západní Evropou však podle něj stále zaostáváme zejména ve využívání nových postupů. Může srovnávat – termosolární úly už jeho firma prodala do řady evropských zemí, ale také do USA, Kanady, na Nový Zéland či do Jordánska.