Jedna z českých firem může být raketa. Soutěž hledá tu nejlepší

Už 23 let sestavuje poradenská společnost Deloitte žebříček nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě.

„Je to vlastně takové okno do ekonomického, společenského a byznysového zázemí střední Evropy. Odhaluje technologie a trendy, které se brzy stanou součástí našeho běžného života,“ říká Jiří Sauer, partner Deloitte a lídr soutěže Technology Fast 50 pro střední Evropu.

Registrace firem do soutěže probíhá od 1. června do 31. srpna. Výsledky budou vyhlášeny 23. listopadu 2023.

V kategorii Companies to Watch se pak představí mladé, rychle rostoucí firmy s velkým potenciálem, které podnikají minimálně tři roky. Pro účast v této kategorii společnosti postačí provozní výnosy v minimální výši 10 tisíc eur, v běžném roce alespoň 30 tisíc eur.

„Mnohokrát se nám potvrdilo, že kategorie Companies to Watch funguje jako křišťálová koule. Její vítězové v následujících letech často dominují i v hlavní kategorii a stávají se z nich světoví lídři ve svých oborech, mnohdy i jednorožci (firma jejíž hodnota dosáhla miliardy dolarů pozn. red.),“ říká Kateřina Novotná, partnerka Deloitte, zodpovědná za českou část programu.

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností ve střední Evropě firmy zaměřené na vývoj softwaru, tvorbu mobilních aplikací a další softwarové služby. Na úplnou špičku se pak vyšplhaly fintechy, vloni se celkovým vítězem podruhé v řadě stala česká tradingová platforma FTMO, která během posledních čtyř let vyrostla o 25 255 procent. Trh vývoje softwaru se ale postupně nasycuje a do popředí se stále více derou firmy z jiných odvětví.

Letos by mohla mít značné šance na přední umístění česká společnost DIANA Biotechnologies, která loni zvítězila v kategorii Companies to Watch a s tempem růstu ve výši 100 314 procent překonala dosavadní rekordy v celé historii soutěže.

Popularita žebříčku Technology Fast 50 každým rokem roste. Potvrzují to pravidelně narůstající počty přihlášených firem i publicita. Od roku 2000 prošly soutěží tisíce společností, vloni se do žebříčku zapojily celkem čtyři stovky firem. Umístění v Technology Fast 50 dokáže oceněné společnosti zviditelnit na trhu, pomáhá navazovat nové spolupráce s úspěšnými firmami i kontakty s investory. Zástupci firem jsou v průběhu roku také zváni do tematických debat a setkání, kde se s nimi špičky v oboru dělí o své zkušenosti.