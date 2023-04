Nárůst duševních onemocnění stát nezvládne. Nadějí jsou soukromé investice

Situaci pomáhají zlepšovat služby a projekty ve veřejné i soukromé sféře. Patří k nim budování krizových center, rozvoj on-line terapií a psychologické pomoci ve firmách nebo investice do specializovaných léčebných zařízení.

Svou šanci tak vidí i soukromé firmy, které investují právě do zařízení, která lidi léčí, nebo jim alespoň radí, jak s problémy bojovat. Budují jak klasická zdravotní zařízení, jako třeba zdravotnický holding Akeso, tak se třeba zaměřují na on-line terapii, která zažila největší boom v době covidu. Zde funguje například terapeutická platforma Hedepy.

Má to neblahý vliv nejen na jednotlivce, ale i na firmy a stát. Zaměstnanci jsou méně výkonní a častěji nemocní, pro stát to znamená vyšší sociální a zdravotní výdaje.

Pomoci může zmíněný evropský plán, který má finančně podpořit prevenci i řešení následků, stejně jako vývoj v oboru. Má se zaměřit na zlevnění léků, zvýšení personálních kapacit ve zdravotnictví, budování sítí odborníků, školení zdravotníků nebo programy na pomoc návratu lidí po duševním onemocnění do školy či do práce.

Finsko a Nizozemsko investovaly do nízkoprahových center pro mládež.

Česko nyní pracuje na reformě péče o duševní zdraví. Cílem je zlepšit kvalitu života nemocných a zajistit včasnou diagnostiku i léčbu díky lepší spolupráci mezi lékaři v první linii a specializovanými psychiatrickými službami. Zvyšují se třeba kapacity v akutní péči a léčba na lůžku by se měla přesouvat spíše do té ambulantní.

Ministerstvo spolu s Psychiatrickou společností připravuje také vybudování sítě Center krizové péče, která mají být do roku 2030 po jednom až třech v každém kraji. Fungují už dvě v Praze a jedno v Brně, jejich výhodou je rychlá pomoc bez objednání a možnost zachování anonymity. V provozu jsou i další centra krizové pomoci , podle Ondřeje Jakoba však jejich rozložení není dostatečně rovnoměrné.

Jsou tu i soukromé investice do nových zařízení k léčbě a péči o lidi s duševním onemocněním. Třeba zdravotnický holding Akeso investoval 1,2 miliardy korun do stavby Centra duševní rehabilitace, s ambulantní i lůžkovou péčí a denním stacionářem. Ten má fungovat od druhého čtvrtletí letošního roku v rámci Rehabilitační nemocnice Beroun. „Služby budou zaměřené jak na lidi s náhle vzniklými duševními potížemi, tak na lidi, kteří v aktuálním systému péče nejsou dostatečně ošetřeni. Jde tedy o akutní psychiatrické pracoviště na straně jedné a strukturované psychoterapeutické programy na straně druhé,“ vysvětluje Martin Hollý, náměstek pro oblast duševního zdraví Centra duševní rehabilitace v Berouně.

Jak upozorňuje Petr Winkler z Národního ústavu pro duševní zdraví, v psychiatrii bude nedostatek odborníků přetrvávat. „Není realistické očekávat, že by se komukoli na světě podařilo nějak dramaticky zvýšit přístupnost specializované psychiatrické péče. Ti lidé nejdou vyrobit na lince,“ podotýká Winkler. Studium trvá řadu let a poptávka stále roste, i kvůli stárnutí populace.

Problém je proto nutné řešit jinak. „Prevence, podpora, včasná detekce a intervence, to je celosvětový trend, kterým se jde. Musíme cílit na to, abychom vybavili populaci znalostmi, jak se o sebe efektivně postarat, jak hledat odbornou pomoc a jak poskytnou pomoc lidem v okolí,“ nastiňuje Petr Winkler.

S různými sociálními skupinami je přitom nutné pracovat jinak a pro všechny je potřeba mít vypracované preventivní a podpůrné programy. „Jak to funguje? Převážně je to kombinace různých seminářů, praktických cvičení, tréninků, eventuálně základní psychosociální podpory, která je možná pomocí trénovaných nespecializovaných pracovníků,“ vysvětluje Winkler.

Ve výsledku by tak lidé měli nacházet pomoc tam, kde jsou nejčastěji. Děti a mládež ve školách, senioři třeba u lékaře, lidé v produktivním věku by měli mít pomoc na pracovištích. To však dle Petra Winklera samo o sobě nestačí. „Na pracovišti musí být nastavené celé podpůrné prostředí. Lidé musí být naučení o sebe pečovat, pozorovat na sobě příznaky, rozpoznat je na ostatních a vědět, jak s nimi zacházet,“ říká Winkler.