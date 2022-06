Nehrají si na velký byznys a „jen“ vyvíjejí aplikace. Klienty si přesto našli

Zatímco ostatní se chtějí prodávat jako služba, bez níž zákazník do budoucna nemůže fungovat, Applifting, jak říká Vratislav Kalenda, v podstatě nejraději předává know-how. „Samozřejmě vytváříme aplikace, stavíme software, ale ve výsledku jsme nejšťastnější, když se klient napříště do značné míry obejde bez nás. Takže dodáme software a následně u klienta školíme lidi, aby ho uměli provozovat. My už si dál udržujeme jenom jakousi patronaci.“

Nemají manažery, pracovní dobu, nedělají controlling… Mladí by řekli, že to je punk. A přesto to výtečně funguje. Takže vydělává. „Funguje to spíš na principu leadershipu. Kdo umí, ten přirozeně vede tým dalších lidí. A máme radu starších. Ta vstupuje na scénu, když se kolegové ve firmě na něčem nedokážou dohodnout. Ale to nastává jen výjimečně,“ říká Vratislav Kalenda. Sám má v radě starších jen jeden ze šesti hlasů, přestože firmu zakládal. „A možná v ní příště nebudu vůbec, když si mě ostatní nezvolí. Vůbec by mi to nevadilo.“