Ze špinavého igelitu umějí udělat vzácnou surovinu. Zájemci jim trhají ruce

Získat z masy plastového odpadu recyklací materiál znovu využitelný pro výrobu obalů je velmi obtížné a také nákladné. Málokdo to umí a málokomu se do toho chce. Právě v tom však vidí firma bratří Loudů ze středočeské Nelahozevsi svoji příležitost.

Jako poměrně významnou a jednoznačně pozitivní zkušenost zmínil Tomáš Louda i účast v programu podpory startupů Start it @ČSOB. „Nebyli jsme asi v programu úplně typickou firmou, měli jsme už za sebou zhruba čtyři roky fungování. Na druhou stranu my jsme naše technologie dlouho vyvíjeli v podstatě bez pozornosti startupových akcelerátorů a rad zkušených mentorů. A mohu potvrdit, že to, co profesionálové z ČSOB v jejich startupovém programu nabízejí, určitě dává smysl. My jsme si ze Start it @ČSOB v každém případě odnesli spoustu zajímavých kontaktů, což považuju ze extrémně důležité.“