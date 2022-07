Bude mít víno popelavou chuť? Vedra a požáry trápí i vinaře, rozhodne srpen

V Evropě se otepluje a teploty ve známých vinařských oblastech často šplhají do rekordních výšin. Vlny veder se už neomezují jen na jih kontinentu, ale často se přesouvají i do obvykle chladnějších zemí, jako je třeba Německo. Velká Británie známá spíše svých sychravým počasím tak v červenci poprvé zaznamenala teploty překračující 40 stupňů Celsia. I když se počasí mění a vysoké teploty jsou střídány ochlazením a dešti, trend je jasný. Evropští vinaři se proto obávají, že produkce bude klesat. Podle prezidenta Svazu vinařů Martina Chlada bude záležet na počasí v srpnu.

Zatímco požáry postihují jen některé vinařské oblasti, extrémními vedry a následným suchem trpí vinice vlastně všude. Ale vysoké teploty nemusí být vždy na škodu. „Vždycky záleží na tom, kdy to je. Vinná réva v červenci mimořádnou spotřebu vody nemá nebo alespoň mít nemusí. Kdyby se ale totéž opakovalo bez úhrnu srážek v srpnu, tak už je to problém,“ vysvětluje prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

To platí především pro starší keře vinné révy, které koření hluboko a umějí si se suchem lépe poradit. Některé typ vín se tak ani uměle nezavlažují, protože by tím byl ovlivněn charakter sklizně.

To ale u nás zatím i v souvislosti s aktuálním požárem v Českém Švýcarsku podle Chlada nehrozí. „Jako laik se domnívám, že by to muselo být ve větší míře, intenzivnější a muselo by to ovlivnit klima na daném místě. S tím, že by kouř v Česku ovlivnil výslednou chuť vína, jsem se zatím nesetkal,“ říká.