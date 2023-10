Češi chodí na polské předvolební dárky. Pumpaři jsou nervózní

„Je pravděpodobné, že plán Orlenu byl udržet takto nízkou cenovou hladinu v českém příhraničí až do polských voleb, a stabilizovat tak polský trh. Ale zřejmě se ukázalo, že cenová akce má negativní dopad na značku Orlen v Česku,“ okomentoval možný scénář Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů.

„Běžného spotřebitele totiž nenapadne, že by se značkové zboží prodávalo několik korun pod náklady. Spíše předpokládá, že tu nejnižší cenu na trhu mohou nabídnout zákazníkům všichni a to, co je nad tuto cenu, je už jen ‚rejžování pumpařů‘,“ dodává Ivan Indráček pro SZ Byznys.