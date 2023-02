Experti brzdí optimismus, vývoj cen bytů i hypoték bude zklamáním

Jak vyplývá z čerstvých dat společnosti Dataligence pro Českou bankovní asociaci, nabídkové ceny spadly z maximálních letních hodnot do konce loňského roku v průměru jen o 4,3 %. Pokud ceny srovnáme s rokem 2021, starší byty stále zdražovaly, a to o 3,7 %. Češi tak s nákupem realit stále vyčkávají.

„Na trhu jsou spekulanti, kteří cítí, že by ceny mohly spadnout dolů a oni by mohli koupit levněji. Proti nim ale musí být stejně velká skupina lidí, kteří se bytů zbavují, aby se to potkalo. A to zatím nenastává,“ říká Milan Roček, spoluzakladatel společnosti Dataligence, která ceny na realitním trhu dlouhodobě monitoruje.