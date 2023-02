Češi našli náhradu za předražené chaty. Šumavu střídá Jadran

Vlna zájmu Čechů o investice do nemovitostí v zahraničí se poprvé zvedla už během pandemie koronaviru. Znovu to bylo v době, kdy začala válka na Ukrajině a kupci ze zemí poblíž Ukrajiny hledali místo k bydlení a investice.

„Lidé, kteří mají úspory, které by za normálních okolností investovali do nemovitosti v Česku, se proto poohlížejí v zahraniční. Investice do nemovitosti v zahraničí v turisticky atraktivní lokalitě pro investory přináší další benefit a sice kromě vedlejšího příjmu i možnost využívat nemovitost soukromě pro kratší či delší pobyty,“ říká Krajná pro SZ Byznys.