Rusové vyklidili trh s byty, říká majitel realitní skupiny

Když v roce 2008 kvůli nastupující krizi zkolabovalo financování luxusního bytového projektu Central Park v Praze 3, nebylo jasné, co bude s rozestavěnými věžáky dál. Projekt od zkrachovalého developera převzala Česká spořitelna a dotáhla stavbu do konce. Jenže pak zbývalo ještě luxusní byty prodat. A to v době upadající ekonomiky nebylo jednoduché.

Kromě úpravy ceníků směrem dolů měla velkou zásluhu na tom, že se byty nakonec přeci jen rozprodaly, také realitní kancelář Lekvi. Tu tehdy řídili dva mladíci pocházející z postsovětských zemí, kteří v ten čas měli ještě hodně daleko do třicítky. Lekvi se hodně zaměřovala na kupce z Ruska a dalších východoevropských zemí. Právě lidé z východu se pak v Central Parku stali významnou skupinou obyvatel.

Skupina Lekvi nyní symbolicky sídlí právě v jednom z věžáků Central Parku. Firma v současnosti prodělává proměnu od realitní kanceláře směrem k šířeji rozkročené skupině. Obvyklá činnost realitky spočívající ve zprostředkování obchodů s nemovitostmi už pro Lekvi nebude hlavním byznysem. Prioritu dostala výstavba nákupních parků. Majitel Lekvi Firaz Muinov v rozhovoru pro SZ Byznys popisuje, proč došlo ke změně strategie. Pochopitelně ale nešlo začít jinak než Ukrajinou a Ruskem.

Asi teď musíte stále dokola vysvětlovat, odkud pocházíte a proč máte ve firmě tolik východoevropsky znějících jmen.

Vždycky jsem se s tím potýkal. Nejsme v Americe, kde otázka na původ není přípustná. U nás jsem na to zvyklý. Ale teď se to ještě znásobilo.

Takže se omlouvám, ale odkud tedy pocházíte?

Původem jsem z Uzbekistánu. Do České republiky jsem přijel v roce 2005, když mi bylo 19 let. Teď už jsem občan České republiky a cítím se být víc Čech než Uzbek. V Uzbekistánu jsem byl naposledy s kamarády před šesti lety. Hlavním důvodem pro odcestování do Česka byla láska, protože moje partnerka mi oznámila, že odjíždí do Česka studovat. A tak jsem v České republice začal studovat taky. Nejdříve v Ostravě, pak na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jak jste se dostal k podnikání?

Během studií jsem se seznámil s pozdějším byznysovým partnerem Viktorem Lekhmanem. S ním jsme ještě v době minulé hospodářské krize založili realitní kancelář. Vyrostli jsme mimo jiné díky prodeji bytů v projektu Central Park Praha. Pochopili jsme, že je to naše životní šance. České spořitelně a dalším bankám, které v tu dobu projekt vlastnily, jsme dokázali udělat pěkné výsledky. Viktor Lekhman před pěti lety všechny svoje podíly ve společnosti prodal, aby se dál věnoval studiu. Takže v posledních pěti letech je rozvoj skupiny Lekvi už jen na mně.

Lidé z Ruska a dalších postsovětských zemí hráli na realitním trhu v České republice okrajovou roli už před válkou. A teď už zmizeli úplně. Firaz Muinov, majitel realitní skupiny Lekvi

Pomoc Ukrajincům

Máte nějaké vazby na Rusko?

Vazby na Rusko nemám, nikdy jsem v Rusku nežil. Někteří z mých kolegů z Ruska pocházejí, ale také oni se do Česka dostali většinou jako studenti. Díky tomu má už většina z nás české občanství, protože jsme sem přicházeli jako mladí. Jinak jsou u nás ve společnosti také Ukrajinci, Uzbeci a další národnosti. Z hlediska národností jsme mezinárodní tým, z hlediska občanství jsme většinou Češi.

S jakým kapitálem ve firmě pracujete?

Všechno je to český kapitál.

Jaká u vás ve firmě panuje atmosféra v kontextu války na Ukrajině?

Máme řadu kolegů z Ukrajiny. Snažili jsme se jim od začátku pomáhat s přestěhováním příbuzných z míst, kde se bojovalo. Naštěstí se všem rodinám našich kolegů podařilo přestěhovat, některé jsou i v České republice. Slyšet příběhy těchto rodin byl skutečně silný zážitek.

Jak válku vnímáte?

Všichni ve firmě to samozřejmě vidíme jako válku Putina proti Ukrajině, v tom nemáme žádný rozpor. Je to genocida.

V minulosti jste se hodně zaměřovali na ruskou klientelu. Jak je to teď?

Přesnější je říci, že to byli klienti ze zemí bývalého Sovětského svazu. Této klientely ale v posledních pěti, šesti letech z různých ekonomických a společenských důvodů ubývá. Lidé z Ruska a dalších postsovětských zemí hráli na realitním trhu v České republice okrajovou roli už před válkou. A teď už zmizeli úplně. To ovlivnilo i fungování Lekvi. Už dlouho se proto orientujeme na tuzemskou klientelu jako klasická česká realitka. Hlavní prioritou jsou pro mě ovšem projekty v oblasti retailu. Tomu teď věnuji veškerý čas.

Únava z realitky

Řada Rusů má v Česku nakoupené byty na investici. Jaký teď bude osud těchto bytů?

Myslím, že nemají moc možností, co s těmito byty udělat. I kdyby je chtěli prodat, je otázka, jak by pak mohli odeslat peníze do Ruska. A otázka je, jestli to vůbec chtějí dělat, protože ruská ekonomika je nestabilní. Můj osobní názor tedy je ten, že nemovitosti nebudou chtít prodávat.

Vaše skupina Lekvi se nyní posunuje více od realitní kanceláře směrem k developerovi nákupních parků. Je to reakce na dlouhodobý úbytek východoevropských kupců na českém realitním trhu?

Ne, bylo to o tom, že už jsem byl osobně unavený z byznysu zaměřeného na koncové zákazníky. Chtěl jsem dělat něco jiného a prospěšnějšího. Zprostředkování nákupu a prodeje má menší společenskou přidanou hodnotu. Když postavíte retailový park, pomůžete celé obci. Do retailových nemovitostí jsem se zamiloval. Baví mě také fakt, že tento byznys je o výrazně větších číslech.

Nákupní parky a supermarkety vznikají už často i v menších městech. Je na trhu ještě místo pro nového hráče?

Musíme reagovat na velkou saturaci, která je na trhu nákupních parků. Množství zobchodovaných nemovitostí sice stále roste, ale tempo akvizic se zpomaluje. Projevuje se to i na tom, že maloobchodní řetězce jdou do menších a menších měst. Proto jsme oslovili společnost GfK, aby nám pomohla vytipovat lokality, kam přesně investice směřovat. Jde nám o vstup na trhy s co nejmenším rizikem a s co největším potenciálem. Jedním z klíčových faktorů je pro nás kupní síla v místě a saturovanost trhu.

Vysoká saturace trhu v České republice je také důvod, proč se díváme na příležitosti v zahraničí. Nyní vybíráme mezi Španělskem, Bulharskem a Rumunskem. Zrovna v Rumunsku hodně roste kupní síla, trh je tam stabilizovaný, takže tam nás to hodně láká. Přesto ale budeme stavět i v Česku. Máme tu v přípravě jedenáct projektů, dva na Slovensku. Na financování spolupracujeme s českými bankami. V případě českých nákupních parků počítáme se zahájením výstavby v roce 2023. Jeden projekt ve Zruči nad Sázavou jsme už postavili.

Jak velké budou vaše projekty?