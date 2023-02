Odejít s hypotékou se může prodražit, připouští šéf největší české banky

Odejít ke konkurenci za lacinější hypotékou nikdy nebylo snazší. A až se úrokové sazby dají do pohybu, bude se chtít část klientů poohlédnout po lepších úrocích jinde. Zatím to jde téměř bezplatně.

Drtivá většina českých bank totiž odchod před uplynutím fixace „pokutuje“ jen symbolicky, stokorunami, maximálně nízkými tisíci. V připomínkovém řízení je ale návrh novely o spotřebitelském úvěru, který chce hypoteční nevěrníky trestat tvrději. Banka by mohla po klientovi chtít až 2 % ze zbývající jistiny nesplaceného úvěru.

Spotřebitelé si pohorší, o žádné „drama“ se ale podle Tomáše Salomona, generálního ředitele České spořitelny, nejedná: „Z pohledu dnešního úpravy bude odchod klienta dražší, z pohledu nedávno platné normy je to pořád významně výhodnější, než pro klienta bývalo zvykem. Tehdy byly ty sazby až 5 % z jistiny,“ řekl pro SZ Byznys.

Banky tvrdí, že podmínky, za kterých smí klient před uplynutím fixace odejít, jsou nyní nejasné. Některé banky totiž klientům dál účtují mnohem vyšší částky než jen administrativní náklady. Unicredit Bank za to letos v lednu pokutovala Česká národní banka deseti miliony korun. Komerční banku spolu s její stavební spořitelnou Modrá pyramida potrestala ČNB loni celkem 12,5 miliony korun.

Novela podle Tomáše Salomona stav na trhu srovná: „Není to žádný lobbing. Zákonná úprava, která platí, je velmi obecná a nestanovuje podmínky, za kterých je možné smlouvu zrušit a vypovědět. Pokud se novela dostane do Parlamentu, dojde ke zpřesnění podmínek,“ říká Salomon.

Banky argumentují, že je odchody klientů stojí peníze. A to nejen na administrativních nákladech, které pokryje současné nízká pokuta. Vadí jim, že když klient hypotéku předčasně splatí před koncem fixace úrokové sazby, ona musí dál hradit úroky z drahých” peněz, které si v časech vysokých sazeb na jeho hypotéku půjčila.

„Když je poplatek nulový, tak externí zprostředkovatelé nebo klienti sami, můžeme je nazvat úrokovými turisty, se necítí jakýmkoli způsobem vázáni smlouvou k finančnímu ústavu, který jim hypotéku poskytl. To není správně, protože bankám reálně vznikají náklady na předčasné splacení, není to žádný výmysl,“ argumentuje Salomon.

Kolik odchod klientů za jinou hypotékou banku stojí, ale Salomon vyčíslit nedokázal. Mezi bankami přecházejí před uplynutím fixace jednotky procent klientů. „Mohou to být jednotky procent. Ve chvíli, kdy jdou sazby nahoru, tak jsou to zřídkavé případy, v situaci, kdy jdou sazby dolů, tak se to některým z nich vyplatí,“ řekl Salomon.