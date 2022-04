Po zralé úvaze by si Twitter nikdo nekoupil. Musk si pořizuje hračku

Elon Musk jako možný budoucí majitel populární sociální sítě vyděsil zaměstnance návrhem, aby se ze sídla firmy v San Francisku stala ubytovna pro bezdomovce. Typický příklad toho, jak aktuálně nejbohatší člověk planety dokáže provokovat davy. Stejně jako později svými žerty na téma koupě výrobce Coca-Coly a návratu kokainu do receptury.

„Myslím, že on se Twitterem baví, ukázal, že se jím umí pobavit jako uživatel, ne vždycky se jím baví rozumně. Má dlouhou historii bláznivých a nesrozumitelných tweetů, kterým třeba do dneška úplně nerozumíme, i kontroverzních tweetů, které mu přinesly problémy.

„Tím, že Elon Musk dokázal sehnat peníze na Twitter, ukázal, že s potěšením dotahuje své vtipné nápady do konce. A je možné, že v San Francisku nakonec opravdu bude ubytovna pro bezdomovce,“ dodává Miloš Čermák.

Už jen záměr Elona Muska koupit sociální síť Twitter vyvolal velké diskuze, mimo jiné právě na Twitteru. Když k tomu pak skutečně došlo, bouře je ještě větší, včetně slov o tom, že to je konec sítě v současné podobě. Jisté je to, že s částkou 44 miliard dolarů by šlo o největší obchod v historii technologických firem.

Proč aktuálně nejbohatší člověk planety kupuje Twitter? Protože může?

Asi jo, asi ho to napadlo a rozhodl se to udělat.

I když je prodělečný a Musk do něj vloží asi 15 procent svého majetku? I přesto je to takové lákadlo?

Myslím si, že jo, protože co můžete dělat se 44 miliardami dolarů? To je takových peněz, že můžete buď udělat nějakou hloupost, nebo to dát do nějaké firmy.

Zrušit hladomor v Africe třeba?

Za to nezrušíte hladomor v Africe. Kdybych měl odpovědět vážně, je to takové množství peněz, které je pro jednotlivce zcela nepředstavitelné. A Elon Musk mnohokrát ukázal, že dělá věci, které jsou také nepředstavitelné, takže se tady spojily ty dvě kvality – a on si prostě řekl, že to může udělat, třeba to ani na začátku nemyslel vážně, já mu nevidím do hlavy, ale nakonec to udělal.

Ono si možná dost lidí v Česku myslí, že právě vy do jeho hlavy vidíte…

Ne, to určitě ne. (směje se)

Je to dobře promyšlený byznysový krok, nebo tam cítíte jistou impulzivitu?

Myslím, že to není dobře promyšlený byznysový krok, protože podle mě si nekoupíte Twitter po zralém byznysovém uvážení. Pochybuji, že bychom našli nějaké synergie, kdy vlastnictví nebo spoluvlastnictví Twitteru Elonu Muskovi pomůže v jeho dalších aktivitách.

Jaké místo v byznysovém království Elona Muska zaujme Twitter vedle dalších firem, tedy Tesly nebo SpaceX?

Myslím, že on se Twitterem baví, ukázal, že se jím umí pobavit jako uživatel, ne vždycky se jím baví rozumně, má dlouhou historii bláznivých a nesrozumitelných tweetů, kterým třeba do dneška úplně nerozumíme, i kontroverzních tweetů, které mu přinesly problémy v Tesle, která je veřejně obchodovatelnou společností, a on tweetoval něco, co způsobilo starosti regulačním orgánům.

Takže on se Twitterem baví, je určitě brilantní vizionář, co se týče byznysu, elektromobility, dobývání vesmíru. A rozhodl se jako jeho majitel si tu svoji hračku upravit podle přání.

Možná se za čas ukáže, že šlo o geniální plán, jak to propojit s jeho dalšími aktivitami, ale to teď nevíme a spíše si myslím, že tomu tak není.

Rozumíte těm negativním reakcím, třeba i zevnitř Twitteru, kdy někteří zaměstnanci evidentně téměř v šoku tweetovali své obavy?

To víte, zaměstnanci, těch se to dotýká, pro ně je to živobytí. On v jednom z tweetů – a nevíme, nakolik byl vážný – navrhoval, že by místo headquarters, sídla Twitteru, byl hezký útulek nebo ubytovna pro bezdomovce, a možná se toho dočkáme.

Tím, že Elon Musk dokázal sehnat peníze na Twitter, ukázal, že s potěšením dotahuje své vtipné nápady do konce. A je možné, že v San Francisku nakonec bude ubytovna pro bezdomovce. Chápu, že v tomhle se asi i chová necitlivě. Většina analytiků říká, že koupě je docela dobrou zprávou pro investory, protože si odnesou peníze, ale horší zprávou pro uživatele, ale tam nevíme, a určitě špatnou zprávou pro lidi, kteří dneska ve Twitteru pracují.

Co myslíte, že se s Twitterem stane?

Já jsem dával otázku, inspirován Elonem Muskem, který udělal několik anket, kam by se měl Twitter ubírat, ještě než se ukázalo, že to myslí vážně s jeho koupí. Takže jsem dal otázku, co si uživatelé myslí, jak bude vypadat za rok, jestli bude lepší, horší, stejný, nebo jestli vůbec bude existovat, a většina lidí si myslí, že bude stejný. Skoro si myslím, že je to nejpravděpodobnější, že nějaké šokující proměny se nedočkáme, ale nevím.

Bude chtít Twitter použít k prosazování vlastních zájmů?

Myslím, že asi ne. Myslím, že on tam jde s tím ideálem svobody projevu, on několikrát řekl, že je mu protivné, když technologické platformy jdou nad rámec zákona v tom, že nepovolují nějaký druh projevu. Jestliže americké zákony nezakazují, na rozdíl do evropských, třeba popírat holocaust, a Twitter by řekl, že popírače holocaustu nechce, tak dneska si ta platforma může určit svoje pravidla. A on použil výraz, že je absolutista svobody slova v rámci zákonů. Zřejmě tam jde s tím ideálem zlepšit lidstvo, sám použil přirovnání, že to je digitální náměstí, kde se debatují důležité věci pro budoucnost lidstva, samozřejmě spousty jeho tweetů nám ukazují, že ne vždy.

Ale to i mnozí oligarchové, když kupují noviny nebo když kupují mediální firmy. Jeff Bezos koupil sice jen za 100 milionů dolarů před víc než deseti lety Washington Post, dneska už deníky oligarchy netáhnou, tak Elon Musk to posunul dál a kupuje si celou mediální platformu.

Když zůstanu u těch obav, co by mohl s Twitterem udělat?

Tak kdyby byl například zloduch z bondovek, tak si může hrát s algoritmem. Prostě jednoduše nastaví, že určitý druh informací bude mít preferenci, určití uživatelé budou mít preferenci, že prostě změní ta pravidla hry ve prospěch jakéhosi svého plánu.

Na druhou stranu on slibuje, že algoritmus bude tzv. open source, tedy že každý bude vědět, jak algoritmus funguje, což by byla věc, která by nepochybně byla k lepšímu a byla by vítaná.

Kdo se bojí ovládnutí Twitteru novým majitelem? Proč je možné vnímat Elona Muska jako tzv. super-uživatele? A jakými změnami prochází Twitter už teď, ještě před dokončením transakce? A dostane konečně svůj „edit button“, tedy editační tlačítko?