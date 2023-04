Prouza: Agrobaroni na Češích nesmírně vydělávají

„Ceny potravin loni vzrostly o 15 procent, ale ceny zemědělských dodavatelů vzrostly o 40 až 50 procent. A to je věc, kterou by měl řešit ministr zemědělství,“ hájí Tomáš Prouza obchodníky. „Obchody jenom promítají do cen to, jak tady zdražují čeští dodavatelé.“