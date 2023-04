Pražský trh s novými byty zažívá první vzpruhu po roce propadů

Za stagnující průměrnou cenou novostaveb podle Dušana Kunovského stojí především přetrvávající vysoké stavební náklady, pomalé povolování nové výstavby i dočasné odložení některých plánovaných projektů. Vyplývá to z tržní analýzy developerských společností Trigema, Skanska a Central Group.

Vy jste přišli s novou analýzou čtvrtletí. Co čísla ukazují?

Minulé pololetí bylo skutečně komplikované a pokles prodejů byl velmi razantní. Úzce to souvisí s trhem bytů s hypotékami. To jsou spojené nádoby. Pokud jsou hypotéky třikrát dražší, než byly ještě před rokem a půl, tak to samozřejmě vedlo k zásadnímu poklesu prodejů. Začínají se ale potvrzovat naše optimistické predikce, které jsme měli pro letošní rok. Čerstvá analýza nových bytů v Praze ukazuje, že prodeje začínají opět růst. Oproti minulému čtvrtletí v prvním kvartálu letošního roku narostly o 20 procent. Meziměsíční nárůst je dokonce 60 procent. Pomalu roste hypoteční trh, a proto roste také trh prodejů nových bytů.