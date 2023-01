Špicar: Na co je koruna, když nás nechrání před inflací. Firmy už jí nevěří

„Firmy přestaly věřit koruně poté, co se ukázalo, že nás neochrání ani proti inflaci. V letech 2008 a 2009 nás neochránila proti důsledkům hospodářské krize. Euroskeptici ještě říkali: ‚Ona nás ochrání proti inflační krizi, protože přeci je to úplně pochopitelné, zvýšíme úrokové sazby české centrální banky, a tím srazíme inflaci,‘“ říká Radek Špicar v rozhovoru pro Seznam Zpráv.

„Dopadlo to v realitě tak, že máme jedny z nejvyšších sazeb české centrální banky, jedny z nejvyšších v eurozóně, a zároveň máme mnohem vyšší inflaci, než je v eurozóně, to znamená naprosto absurdní situaci,“ hodnotí současnou situaci viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

„Firmy to řeší velmi jednoduše. Jsou pragmatické a racionální, dělají to, co je pro ně výhodné, ty žádnou politiku a ideologii nehrají,“ míní. Jinak řečeno, podle aktuálních dat si tuzemské firmy berou už 50 procent úvěrů v eurech. A i mezi sebou si i v České republice platí v eurech. To vše ve víře, že tak sníží možnost ztrát.