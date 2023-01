Silná koruna trápí české firmy. Kde to jde, používají euro

„Pokud by tento kurz zůstal v letošním roce, tak exportéři přijdou o 131 miliard korun tržeb přidané hodnoty, ale samozřejmě i zisku. Respektive u některých může dojít k prohloubení ztráty. Kdybychom to vztáhli k roku 2021, tak by ten propad byl až 380 miliard, a to jsou čísla, která se jen tak lehce nahradit nedají,“ říká k tomu Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů a předseda představenstva společnosti Atas elektromotory, která své produkty dováží do padesáti zemí světa.