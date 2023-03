Už teď vědí, že ztrátu nedoženou. Kolínská Toyota přišla o čtyři miliardy

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

V únoru se kolínský závod Toyoty uzavřel – chyběly čipy, výroba stála a zaměstnanci zůstali doma s 85 procenty platu. Ani v březnu však výroba nejede naplno. „Teď jedeme tak na 70 procent,“ potvrzuje v rozhovoru pro SZ Byznys šéf Toyota Motor Manufacturing Robert Kiml s tím, že automobilka vyrábí tři dny v týdnu a dva dny stojí.

Důvodem jsou stále chybějící čipy. „Doufáme, že za dva týdny už pojedeme na sto procent,“ dodává Kiml s tím, že zaměstnanci jsou neustále informováni o tom, jak se mění kalendář nebo jaká je situace ve výrobě.

Po drahých energiích a rostoucích mzdách i cenách materiálů je to pro automobilku další zásah do financí. „Je pro nás velice obtížné, skoro až nemožné, za současné situace udržet ziskovost. Na jedné straně dramaticky rostou náklady, na druhou stranu pro nás zastavení výroby znamená obrovský pokles příjmů. Přišli jsme o 25 tisíc aut, což jsou čtyři miliardy korun, které neprotekly námi k našim dodavatelům – takže i u nás je to samozřejmě velký problém,“ dodává Kiml s tím, že takový výpadek už letos společnost nemá šanci dohnat.

„Uděláme maximum, abychom se posunuli o pár tisíc automobilů, ale těch 25 tisíc už se dohnat nedá,“ přiznává.

Smůla, zasáhla vyšší moc

Zatímco v minulosti každé – byť třeba jen několikaminutové – zastavení výroby provázely obrovské pokuty, teď tomu tak není.

„Teď se bavíme o situaci, kde je to něco jako vyšší moc,“ dodává Kiml s tím, že případnou pokutu a náhradu škody a ušlého zisku není po kom vymáhat.

Automobilce tak klesají marže a bojuje, aby udržela zisk – jestli se to podaří, bude jasné na konci roku. Její konkurenceschopnost proti ostatním, třeba mimoevropským závodům Toyoty, se však snižuje.

„My jsme závod, který se snaží neustále zlepšovat kvalitu a fungovat efektivně. Doteď se nám to dařilo a byli jsme posledních x let velice ziskoví. Nechtěl bych být okamžitě na negativní straně, že z jednoho případu děláme tragédii, ale pokud se podíváme na dlouhodobé hledisko, tak už přicházejí jiné faktory – co budeme vyrábět po tomto modelu,“ říká Kiml.

Výrobci automobilů v Česku v roce 2022 Výroba osobních aut loni meziročně stoupla o 10,2 procenta na 1,218 milionu vozů. Na tuzemský trh směřovalo 87 736 vozidel, tedy o 9,7 procenta méně než v předchozím roce. Víc než 92 procent vyrobených automobilů šlo na zahraniční trhy. Značka Počet vyrobených vozů Škoda Auto 693 032 Hyundai 322 500 Toyota Motor Manufactoring 202 255 Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu

Musíme být vybráni, abychom vyráběli elektromobil

Situace totiž přichází v době, kdy se mateřská Toyota bude rozhodovat, kam umístí výrobu nových modelů elektrických aut.

„Pokud se bavíme o horizontu 10 až 15 let, musíme být vybráni na to, abychom vyráběli elektromobil, a tady už přichází podstatně víc faktorů, abychom byli úspěšní. Jsou to geopolitické aspekty, cena energií, podmínky pro výrobu, zaměstnanost – a to jsou otázky, které se musí zodpovědět, protože takhle si propočítáváte byznys na mnoho let dopředu,“ vysvětlil Kiml s tím, že elektromobilita představuje investice miliard eur potřebné k tomu, aby se továrny přestavěly.

„V tuto chvíli Toyota pořád věří, že má smysl vyrábět lokálně v Evropě pro evropského zákazníka. Ale jak to bude za 10 let, to nedokážu říct,“ dodává.

Budoucnost automobilového průmyslu v Evropě vidí v současné situaci Kiml pesimisticky.

„V tuto chvíli jsme na tom energeticky špatně. Naše energie jsou podstatně dražší než energie v Asii, Americe a podobně. A pokud se bavíme o dalších nových nařízeních, tak tím zase dochází k neustálému navyšování nákladů. Už začíná být jednodušší vyrobit auto někde jinde, na základě jiných emisních norem, a pak ten automobil přivézt sem,“ dodává Kiml.