Zákusek za 189 korun? Mně to nepřijde moc, říká Iveta Fabešová

Iveta Fabešová je asi nejznámější cukrářkou v zemi. Ještě před pár lety pod značkou IF vlastnila 4 kavárny i cukrářskou akademii a zaměstnávala stovky lidí. Pak ale přišel rozvod a Iveta Fabešová přišla o všechno. A v době, kdy Česko uzavřel covid, začínala znovu a od nuly.

Dnes vede kavárnu ve Werichově vile, má nové investory, nové zaměstnance. A na její zákusky se opět stojí fronty – i když stojí 189 korun.

189 za zákusek? Mně to moc nepřijde

Podle Fabešové je ale cena, nad kterou někteří lidé kroutí hlavou, adekvátní. „Myslím, že je to vždy o úhlu pohledu. Mně to moc nepřijde. Spousta lidí má v sobě zakódováno, že v cukrárně by měl dort stát do stokoruny,“ říká Fabešová s tím, že zatímco v restauracích lidem podobná cena nevadí, v cukrárně s ní mohou mít lidé vnitřní problém.

„Je to ale o tom, že nabízíte kvalitní produkt, stojím si za jeho výrobou, za kolegy, za interiérem, za balením, do kterého zákusek dávám. Tohle všechno dává dohromady nějakou cenu, a ta i přijde adekvátní,“ dodává s tím, že přes týden denně vyrábí zhruba 400 zákusků, o víkendu je to až 800 kusů denně.

„Myslím, že ta fronta, která tam bývá každý den, je důkazem toho, že to funguje,“ říká Fabešová s tím, že jako pomyslnou cenovou hranici jednoho zákusku vidí 200 korun, kterou překročit nechce.

Vanilku vanilinem nenahradím

I její kavárna už kvůli rostoucím nákladům letos zdražovala. „Když uděláte kalkulaci na produkt a srovnáte to s kalkulací z loňska, vidíte nárůst, který tam samozřejmě je,“ dodává s tím, že ale nepociťuje menší zájem zákazníků. „Zatím to úplně nevnímám a zatím se to neodrazilo na návštěvnosti.“

To, že by drahé suroviny kvůli ceně nahradila levnějšími, odmítá. „Ve chvíli, kdy mám pocit, že by tam ta surovina měla být, je to bez ohledu na to, jak je drahá. Nikdy bych se nechtěla dostat do fáze, že bych měla měnit suroviny za méně kvalitní, nebo si říct: ‚Už si nemůžu dovolit vanilku, tak tam dám vanilin,“ říká Fabešová.

Její receptura prý nijak tajná není. „Vždy říkám, že to není o recepturách, ale o zpracování a celém konceptu.“