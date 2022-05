Češi během covidu objevili nový způsob, jak naložit s majetkem nebo firmou

„Je spousta podnikatelů, kteří začali podnikat po revoluci a nyní se dostávají do bodu, kdy přemýšlí, jak se svým majetkem nebo vybudovaným byznysem naložit. A tím druhým důvodem je určitá diverzifikace rizik. Takže vkládají do svěřenských fondů své společnosti a nebo naopak tam dávají svůj osobní majetek a společnosti nechávají mimo svěřenský fond,“ uvedla Markéta Šlejharová.

Do širšího povědomí lidí se svěřenské fondy dostaly v souvislosti s expremiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem. Svůj chemicko-potravinářský koncern Agrofert vložil do svěřenských fondů kvůli zákonu o střetu zájmů v roce 2017.

„Zpočátku to byl institut, který nebyl v českém právu úplně zavedený, byl zavedený až s novým občanským zákoníkem. Svěřenský fond tedy už není něco úplně nového, má již určitou historii, přestává být něčím šedým, co by jejich možné zakladatele děsilo. Je to institut, který slouží k mnoha možným uspořádáním majetku a tohle vůbec nemá nic společného s tím, jakým způsobem to bylo použito v případě pana Babiše,“ říká advokátka.