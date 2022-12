Krize nekrize, na sektech Češi nešetří, zato vína kupují jen do stovky

Podle dat analytické společnosti Nielsen do letošního října šumivá vína rostla o 4 procenta v objemu prodaných vín a o 6 procent v tržbách. Lidé si totiž zvykají kupovat k oslavám sekty i přes léto a v posledních letech stoupá zájem i o obě varianty italského prosecca – perlivé a méně natlakované frizzante a šumivé spumante.

Rizika představují především drahé energie. Přímou reakcí firmy na situaci jsou investice do výměny vzduchotechniky, tepelných čerpadel a fotovoltaiky ve Starém Plzenci, kde se vyrábějí všechny sekty a je tam také celé administrativní zázemí.

„Je to záměr. Pokud projde a budou schváleny peníze, budeme mít už v příštím roce fotovoltaiku, která nám pokryje téměř 20 procent energetické spotřeby,“ uvedl Beránek.

Zcela opačně se podle Nielsenu vyvíjí trh s tichými víny, která jsou levnější. Letos do října padají o 9,5 procenta v prodejích a o 9,2 procenta v hodnotě. Společnost sleduje vývoj v obchodech s prodejní plochou nad 400 m2.

„Rádi bychom věděli, proč se obě kategorie vyvíjejí protichůdně. Šumivá vína jsou určitým symbolem luxusu, jsou dražší, a vysvětlení bychom proto měli, kdyby byl trend opačný,“ říká šéf největší vinařské společnosti Bohemia Sekt Ondřej Beránek. Firma vlastní několik vinařství na Moravě, která dodávají do řetězců a čelí poklesu: Víno Mikulov, Habánské sklepy a Chateau Bzenec. Do skupiny patří také Vinařství Pavlov, které však do řetězců nedodává.