Na dálku se dá řešit až třetina zdravotních problémů. Telemedicína jede

V Česku je ale telemedicína zatím v batolecím věku a spíš se testuje, co a jak může fungovat. „Paradoxně největšími bariérami jsou legislativa, uživatelská akceptace na straně pacientů i lékařů a zejména pak zájem pojišťoven tyto služby proplácet,“ tvrdí Michal Štýbnar z Národního telemedicínského centra.

„Na dotazy pojištěnců je připraveno odpovídat šest desítek praktických lékařů a tři stovky specialistů. Odpověď praktického lékaře je garantována do šesti hodin, následná odpověď specialisty pak do 48 hodin, a to i o víkendu nebo během státních svátků,“ upřesnila mluvčí OZP Nicol Lenertová. Součástí služby je i možnost nechat se objednat na fyzickou návštěvu lékaře.