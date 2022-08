NKÚ: Andrej Babiš poslal rozpočet do pekel

„Konsolidace bude nemožná i v dobách ekonomického růstu, pokud nedojde k důchodové reformě, razantnímu zeštíhlení státního aparátu a redefinice státem poskytovaných agend,“ vysvětlil ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2021, že se tuzemské veřejné finance dostaly do dosud neznámé situace.

Jak ukazuje srovnání z uplynulých let, veřejné finance se v Česku vyvíjely o poznání lépe než ve většině evropských zemí. Platí to pro krizové období 2008-2013, stejně jako pro počátek konjunktury po roce 2014. Právě díky tomu udržel stát až do příchodu pandemie covidu-19 svůj dluh na čtvrté nejnižší úrovni v Evropě po Estonsku, Lucembursku a Bulharsku.