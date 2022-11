Obchody jsou zaplavené slevami. Ale některé zboží z akčních letáků mizí

Slevová spirála se zřejmě kvůli úsporám domácností bude dál roztáčet. Už dnes zákazníci utratí za zlevněné zboží šest korun z deseti. A protože si podle výrobců potravin stále více lidí vybírá nákup až v obchodě podle toho, co je zrovna v akci, je zajímavé se podívat, co mají Češi často na talíři.

To ale automaticky neznamená, že právě těchto potravin Češi konzumují více. Může to být naopak indicie toho, že se hůř prodávají. Zákazníci na některých těchto potravinách mohou šetřit, a proto se více promují.

Mnohem častěji než loni míří do slev řada mlékárenských produktů. Například výskyt pomazánkového másla vzrostl o 30 procent, mléka v akci o 46 procent z 6,4 na 9,4 tisíc nabídek. „Je to tak. S ohledem na zvyšování cen tlačí řetězce na vyšší počet promoakcí, které financují dodavatelé. Samozřejmě jim to dělá problémy, ale v zájmu udržení se v řetězci na to přistupují,“ potvrdil předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.