Řetězce hlásí zlevnění tisíců položek. Jak dlouho jim to ale vydrží?

Prohlášení řetězců, kde všude se ceny díky poklesu DPH sníží, začala do médií pršet už s koncem roku. „Sníženou sazbu na potraviny jsme plně promítli do cen u více než 8500 výrobků,“ uvedl Pavol Halász, produktový ředitel Tesco pro Českou republiku.

Každý druhý produkt ve virtuálních regálech online supermarketu Košík.cz bude teď v akci. „Slevové akce jsou dneska nutnost, zákazník to očekává a my budeme mít v lednu polovinu potravin na Košíku v nějaké akční nabídce,“ avizuje mluvčí prodejce.

Některé položky nákupního košíku od ledna s vládním konsolidačním balíčkem spadly do vyšší DPH. Týká se to primárně nealkoholických nápojů, které se z dosavadní patnáctiprocentní sazby přesunou do kategorie 21 procent. U dětské či speciální výživy se „dépéháčko“ zvýší z deseti procent na 12 procent. Většina řetězců tvrdí, že změnu na cenách zákazníci nepoznají. „Ponechali jsme původní nižší ceny u dětské výživy, do kterých jsme naopak vůbec nepromítli zvýšenou sazbu DPH,“ uvedl mluvčí Tesco Halász.