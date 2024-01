Česká elita patří mezi nejštědřejší dárce. Vyberte nejlepší dobročinný projekt

Firmy, nadace i individuální dárci v Česku věnují ročně miliardy korun na podporu dobročinných projektů. V loňském roce sice řada organizací pocítila pokles příspěvků v důsledku zhoršené ekonomické situace a napjatých rozpočtů firem i domácností, ale jiným naopak příspěvky vzrostly. Za loňský rok by tak podle odhadu expertů mohla být suma darů i mírně vyšší než 15,4 miliardy korun z roku předchozího.

Dalibor Dědek financuje zázemí projektu a sám přispěl desítkami milionů korun. Neúnavně se pustil do přesvědčování dalších podnikatelů o nutnosti pomoci ukrajinské armádě. „Jsem na Čechy hrdý, protože v situaci, kdy všechno zdražuje, jich nějakou částkou přispělo přes sto tisíc. Nejvíce darů je v řádech stokorun nebo tisícikorun,“ uvedl Dědek loni v březnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Majitel energetické skupiny Sev.en česká energie Pavel Tykač s manželkou Ivanou založili před deseti lety obecně prospěšnou společnost WOMEN FOR WOMEN , která pomáhá rodičům s dětmi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji vlastními silami zvládnout. Impulsem byl pořad České televize o dětech, které nemohou ve škole chodit na obědy.

Už za rok 2022 přesáhla částka vyplacená na podporu obědů 60 milionů korun a za právě uplynulý rok by se mohla dostat ke stu milionů korun poté, co byly plánované peníze navýšeny kvůli rostoucímu počtu potřebných dětí.

Dlouhodobě se podpoře a dárcovství věnuje skupina PPF. Vedle firemní Nadace PPF provozuje rodina Renáty Kellnerové svou vlastní nadaci The Kellner Family Foundation . Její podpora primárně směřuje do sféry vzdělávání „od základních škol až po univerzity a od prvňáčků až po učitele“.

Loni na jaře majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová oznámila, že se prostřednictvím nadace rozhodla podpořit částkou půl miliardy korun vznik nového výzkumného onkologického centra, které do roku 2026 vyroste v pražské Fakultní nemocnici v Motole. Na samotné vybudování onkologického centra půjde 300 milionů korun a další čtyři roky bude nadace přispívat na jeho provoz ročním příspěvkem 50 milionů korun. Podle premiéra Petra Fialy jde o dosud největší dar soukromého subjektu ve prospěch České republiky.

V centru se povede i základní výzkum, který může vést k objevu nových léků. Centrum by podle dohody mělo nést jméno v roce 2021 tragicky zesnulého zakladatele skupiny PPF Petra Kellnera. Hledání nových léků proti některým typům rakoviny se Kellner věnoval během svého života prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio. K jejímu založení v roce 2010 ho inspirovala právě výzkumná práce lékařů v nemocnici v Motole, kde Kellner také podstoupil onkologickou léčbu.

U zrodu projektu Piana do škol byla mise šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan v roce 2020. Trest z Číny dopadl na tradičního výrobce pian, společnost Petrof. Její čínský odběratel odmítl převzít objednaná piana za pět milionů korun. Karel Komárek se rozhodl přes nadaci Karel Komarek Family Foundation piana odkoupit a věnovat je českým školám.

V projektu se manželé rozhodli pokračovat . Spojení prostředků z nadace, veřejné sbírky a příspěvku společnosti Petrof vyneslo v loňském druhém ročníku sbírky přes 11 milionů korun. Nová špičkové piana a klavíry tak míří do dalších 22 škol v Česku.

Nadace EP Corporate Group , sponzorovaná firmami Daniela Křetínského, začala fungovat koncem roku 2021 a finance směřuje do dvou oblastí. Tou první je pomoc rodinám nezletilých dětí, které přišly o jednoho nebo oba rodiče a náhle se ocitly v ekonomicky neřešitelné situaci. Druhou je péče o seniory, aby mohli zůstat žít v domácím prostředí i poté, co se neobejdou bez cizí pomoci.

„Každý zapojený žadatel píše svůj vlastní příběh a naše nadace je v podstatě jen nástrojem, jak daný příběh zlepšit,“ říká na stránkách nadace Daniel Křetínský. Když ji zakládal, dělo se tak s ambicí, že časem půjde o největší instituci svého druhu v Česku. To se ještě za první dva roky nestihlo, jiný Křetínského příslib – „pomáhat efektivně a rychle, bez gest a nároků, ale naopak se vstřícností a laskavostí“ – už lze ale považovat za splněný.

České školství čeká první komplexní revize osnov pro základní školy. Ty stávající platí od roku 2005, kdy se pro ně také zavedl nový pojem „rámcový vzdělávací program“. Na jeho modernizaci už se pracuje delší dobu, současná vláda si dala revizi do programu a ministerstvo školství slibuje, že svou představu „předloží k veřejné konzultaci“ začátkem tohoto roku.

V říjnu kvůli tomu souběžně odstartovala kampaň „Měníme osnovy“ iniciovaná lidmi z privátního a neziskového sektoru, které spojuje zájem o to, aby ministerský výkop a jeho následné schvalování a zavádění do praxe dopadlo co nejlépe. Za projektem mimo jiné stojí Nadace České spořitelny nebo Nadace BLÍŽKSOBĚ, založená podnikatelem Martinem Vohánkou, vůdčí postavou paralelní občanské iniciativy „Druhá ekonomická transformace“, která si klade za cíl tlačit politiky k pokrokovějšímu uvažování na více frontách včetně vzdělávání.