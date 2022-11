ČEZ zdraží milionům Čechů energie. Čeká je skok o 60 procent

Zdražení se netýká zákazníků se smluvně fixovanou cenou. Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní. Uvedla to agentura ČTK s odkazem na mluvčího ČEZ Romana Gazdíka.

„Zákazníkům nyní začínáme posílat dopisy a e-maily o tom, že pro ně začínají od ledna platit zastropované ceny. Oznamujeme to všem s dostatečným předstihem, aby měli naši klienti důležité informace co nejdříve. Lidé nemusejí pro využití zastropování cen nic dělat, platí to automaticky,“ podotkl Gazdík. Během prosince pak společnost začne klientům rozesílat návrhy nových záloh.