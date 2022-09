Recese za dveřmi. Kvůli energetické krizi a inflaci hrozí hlavně Německu

OECD předpokládá, že růst eurozóny zpomalí v příštím roce na 0,3 procenta z letošních 3,1 procenta. To znamená, že blok 19 zemí platících eurem stráví nejméně část roku v recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu za sebou. To představuje dramatické zhoršení proti výhledu z června, kdy OECD předpokládala, že ekonomika eurozóny příští rok vzroste o 1,6 procenta.

OECD také varovala, že další přerušení dodávek energií zasáhne růst a zvýší inflaci, zvláště v Evropě. Tam by to mohlo snížit aktivitu o dalších 1,25 procentního bodu a naopak zvýšit inflaci o 1,5 procentního bodu, což by mnoho tyto země uvrhnout na celý příští rok do recese.