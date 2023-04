Odpojené solární elektrárny stát odškodní. Zaplatí to obchodníci

Důvodem odpojení byl hrozící přebytek elektřiny v soustavě, který by mohl způsobit havárie. Během svátečního dne fabriky stály, oteplilo se a lidé přestávali doma topit. Byla nízká spotřeba, ve většině evropských zemí ale díky jarnímu slunci naplno jely solární elektrárny. Energie byl nadbytek a její cena padala do minusu.

ČEPS po vyhodnocení pondělní odstávky kompenzace proplatí a následně zažádá Energetický regulační úřad o pokrytí těchto nákladů tak, jak to umožňují regulační pravidla.

Podle Klímové nelze do budoucna vyloučit případy, kdy bude třeba znovu omezovat výrobu obnovitelných zdrojů. „Aktivaci omezovacího plánu však lze předpokládat jen v ojedinělých případech, kdy by se sešlo více nepříznivých faktorů, a nepostačily by tak standardní nástroje k udržení výkonové rovnováhy. Například letní období je z pohledu spotřeby a slunečního svitu obecně lépe predikovatelné než Velikonoce s klouzavým datem svátků. Nerovnováhu mezi výrobou a spotřebou lze tedy zvládnout pomocí standardních nástrojů (služeb výkonové rovnováhy), případně rezerv ze zahraničí,“ říká mluvčí.