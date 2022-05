Firmu v Charkově teď řídí z Chrášťan. Pomohl český výrobce jídla pro mazlíčky

Suziria má sídlo v Charkově. Tedy měla – do 24. února. Teď slouží jako kryt a poskytuje útočiště devadesátce lidí. Ze stovky obchodů firmy je dnes devět kompletně vybombardovaných a dvacítka dalších je z bezpečnostních důvodů zavřená. Byznys firmy se omezil na západní část země a jen na nejnutnější sortiment – hlavně základní krmivo a klece. Z patnácti set zaměstnanců je podstatná část mimo své domovy a mnozí i mimo Ukrajinu. Přesto firma dál funguje. Z České republiky ji řídí spolumajitelka firmy Polina Kosharna.

Přesně v této chvíli jí nabídl pomoc majitel české firmy Vafo Pavel Bouška. Přesvědčil Polinu, aby i s dcerou přejela do Česka. A aby sem do bezpečí dostala i své zaměstnance.

„Neustále jsem se ptala na finance, na to, kde budou bydlet, kdo to zaplatí. Řekl mi, ať nedávám zbytečné otázky a zachráním životy,“ říká Polina. Obě společnosti spolu v minulosti úzce spolupracovaly a teď je to ještě úžeji.