Benzin zlevní jen symbolicky. V létě budeme tankovat skoro za 50 korun

Spotřební daň na pohonné hmoty ode dneška do konce září klesne o 1,50 koruny na litr. Zlevnění, které stát vyjde na čtyř miliardy korun, se podle analytika společnosti Amundi Asset Management Petra Zajíce projeví do několika dnů.

„Mělo by se to projevit relativně rychle. Je to otázka dvou, tří, čtyř dnů. Závisí to na obratu čerpacích stanic. Snaží se držet co nejmenší zásoby, aby mohly konečnou cenu o spotřební daň rychle snížit,“ odhaduje Zajíc.