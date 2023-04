Blíží se tvrdý direkt na naše peněženky. Musíme šetřit, říká Singer

Během příštích tří týdnů se Češi mají dozvědět, jak přesně a jak moc si budou muset utáhnout opasky. Může to být i tvrdý direkt na jejich peněženky.

Ministerstvo financí slíbilo, že do konce dubna představí úsporný balík opatření, která mají strukturální schodek rozpočtu snížit o 70 miliard korun.

Jako příklad uvádí návrh na posílení pozice Národní rozvojové banky, která by pak zvládla absorbovat agendu dalších zhruba 16 jiných úřadů.

Podle někdejšího guvernéra centrální banky Miroslava Singera by se v Česku mělo změnit celé pojetí debaty o úsporách, a to i přesto, že s každým dalším návrhem vládě hrozí protesty nespokojených.

„Největším problémem ekonomiky je rozpočet,“ řekl v pořadu Otázky Václava Moravce. „Bavíme se tady o parametrech úspor, je nezbytné začít šetřit ve výdajích, ale reálně je politická debata vedená o to, kdo dostane víc,“ zhodnotil dosavadní úsilí politiků Singer.

„Není to o příjmech, jde o to, že nám dramaticky vzrostly výdaje během covidu a během předvolebního roku, jak tehdy vláda platila prakticky všechno, co šlo,“ uvedl bývalý guvernér České národní banky.