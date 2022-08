Bydlení Ukrajinců půl roku poté. Bytů je málo a začátky v nich těžké

„Do začátku léta jsme dostávali částku tři tisíce korun na ubytovanou osobu. Odpovídalo to takzvanému příspěvku pro solidární domácnost, který dostávali nejen ti, kdo uprchlíkům nabídli kompletní samostatné byty, ale i rodiny, které je ubytovaly třeba ve volném pokoji u sebe doma,“ líčí šéf Heimstadenu.

Od konce června novela zákona zvaného Lex Ukrajina rozlišila příspěvky pro soukromé ubytovatele a firmy. Příspěvek pro solidární domácnost zůstal jen ubytovatelům z řad fyzických osob, Heimstaden jako ostatní firmy od té doby inkasuje 250 korun na ubytovanou osobu a noc. I to se však změní.

Systém podpory uprchlického bydlení pro právnické osoby zatím nerozlišuje provizorní ubytování, třeba v hotelech či ubytovnách, a dlouhodobé bydlení v samostatných bytech. Nemotivuje tudíž ke stěhování běženců do lokalit, kde mají šanci najít bydlení a práci, aby se mohli stavět na vlastní nohy a nebyli závislí na sociální podpoře. A vytváří podmínky pro klasický „byznys s chudobou“. To uznává i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které financování zajišťuje.

„Původní nastavení podpory pro ukrajinské uprchlíky odráželo situaci, kdy do Česka nenadále přicházelo bezprecedentně velké množství lidí, mnohdy jen s nejnutnějším vybavením a minimem dokladů. Této situaci odpovídal i režim udělování dočasné ochrany, což se odráželo i v nastavení administrativně velmi jednoduché (a zcela specifické) humanitární dávky a konstrukci příspěvku pro solidární domácnost. Řešila se potřeba podpořit ubytování velkého množství osob. Formy pomoci byly určené k zvládnutí masivní uprchlické vlny v relativně nepřehledné situaci,“ vysvětluje Jakub Augusta z tiskového odboru MPSV.

Jak humanitární dávky pro uprchlíky, tak příspěvky na jejich ubytování jsou podle ministerstva málo adresné. Do budoucna nemá být podle Augusty primárním kritériem pro nárok na finanční pomoc od českého státu jen udělený azyl. Podporu mají dostávat pouze uprchlíci, jimž majetková a sociální situace neumožňuje uspokojit životní potřeby, což budou muset prokázat.

„Stupňující se požadavky na zvýšení adresnosti poskytované podpory se již promítly do posledních dvou novel humanitární dávky a v tomto směru aktuálně probíhá na úrovni MPSV další diskuse,“ říká mluvčí resortu.

Cílem vládních snah je dostat ukrajinské běžence do standardního českého sociálního systému. Měli by pak dostávat obdobné sociální dávky a podpory za stejných podmínek jako čeští občané.

„Podle toho, co víme, by se systém měl znovu změnit, zřejmě už v září,“ říká Rafaj. Právnickým osobám, jež běžencům poskytují byty, by stát měl začít vyplácet stejnou podporu jako soukromým vlastníkům propůjčovaných nemovitostí. Dávka je odstupňovaná podle počtu ubytovaných, začíná na pětitisícovce měsíčně za jednu osobu a může dosáhnout při ubytování minimálně pětičlenné skupiny v samostatném bytě až na 15 tisíc korun za měsíc.