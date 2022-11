Přehled cen skipasů. Poprvé od covidu se bude lyžovat jako dřív, jen dráž

Ještě před pár týdny to vypadalo na tragédii, že lyžařské areály letos neotevřou, přijde výrazné zdražení, zdraží umělý sníh a ani na provoz vleků a lanovek nebudou peníze. Pohroma se ale nekoná.

Žádný areál nezkrachoval a podle Libora Knota šéfa Asociace horských středisek ČR není ani žádný, který by letos sezonu nerozjel. Skipasy ale v průměru zdražily o deset procent a provozovatelé šetří, kde se dá. Letošní lyžovačka se přesto po dvou letech covidového útlumu může rozjet na plno.

Nevypadá to navíc, že by na svazích kvůli zdražení chyběli lyžaři. Například na Lipně čekají stejnou návštěvnost jako v tradičních předcovidových sezónách. „Vidíme, že zájem je. Je to vidět i na tom, jak se plní ubytování. Myslím si, že lidé budou potřebovat někde relaxovat,“ říká Matěj Kratochvíl, ředitel Skiareálu Lipno. Tady se sice základní jízdné meziročně zvedlo o 8 procent, celosezónní skipasy a ceny pro lyžařské výcviky zůstaly ale na stejné úrovni a rodinné jízdné dokonce zlevnilo.