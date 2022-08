Strach z podzimu spustil v Česku s předstihem vánoční nákupy

Přesně čtyři měsíce před Štědrým dnem spustil vánoční akci bazén v Jindřichově Hradci. Speciální plaveckou oslavu pořádá pro rodiče a jejich děti už osm let tak, že naveze před vstup do budovy hromadu sněhu, k bazénu postaví stromeček s dárečky a interiér vyzdobí vánočními ozdobami. Děti, které mají vstup zdarma, například loví umělé kapry, válejí se ve sněhu a pak se jdou koupat do bazénu vyhřátého na 30 stupňů Celsia.

Ona sama zastává názor, že Vánoce by měly být celý rok, a ne si dělat hezký den jen jednou v roce. Sama také už nakoupila vánoční dárky. „Ceny se mohou vyhoupnout, tak jsem už raději nyní nakoupila pod stromeček například cyklistický trenažer a plavecké brýle. Pro rodinu mám tak vše, co je nezbytné, splněno,“ dodává Kůrková. S podobným přístupem k letošnímu pořizování dárku se jí svěřují i někteří návštěvníci bazénu.

Rodiče se podle něj rozdělují na dvě skupiny zákazníků. První chce mít vyřešené Vánoce v předstihu a oželí kvůli tomu nejčerstvější trendy, druhá naopak dává přednost novinkám a počká si, až bude v říjnu a listopadu jasné, co bude letošní hit. „Zkušenost s covidem, který odstartoval potíže s dopravou, však lidi naučila přemýšlet o tom, že to, co budou chtít na Vánoce koupit, nemusí stačit sehnat. I to může být důvod, že alespoň část dárku kupují už předem,“ dodává Nešpor.