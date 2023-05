Člověk z fondu tajemného Rusa se v Malajsii sešel s ministrem Síkelou

Neprůhledná skupina IC Group založená lidmi z Ruska a Tádžikistánu si stěžuje, že se jí do Česka kvůli přísnému posuzování původu jejího kapitálu nedaří dostat peníze. V této situaci se českému představiteli skupiny podařilo sjednat si schůzku s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. A to v Malajsii během ministrovy pracovní cesty.

V redakci Seznam Zpráv se věnujeme případu skupiny IC Group a s ní spojeného fondu The Royal Invest Fund of Kelantan z Malajsie. Za příběhem o investicích malajsijské královské rodiny v Česku se skrývá kapitál neznámého původu a stopy do Ruska a Tádžikistánu.

V současnosti se ke svým penězům vloženým do Diversity Capital nemohou dostat. Společnost to sváděla právě na potíže s převodem peněz ze zahraničí do Česka. Zároveň ale není jasné, na co peníze investorů použila. Stejně tak není jasné, jestli firma obnovila výplatu peněz, kterou slibovala zahájit od května. Podle informací SZ Byznys od části klientů se tak zatím nestalo.